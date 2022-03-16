«Результат не очень, но задачу выполнили»: в «Ак Барс-Динамо» подвели итоги сезона

В Казани прошло подведение итогов сезона «Ак Барс-Динамо» в чемпионате России по хоккею с мячом. Известный комментатор Александр Норден побывал на мероприятии и написал репортаж для спортивной редакции «Татар-информа».

Салават Гайсин стал основным действующим лицом в том, что провально начавшая сезон команда в итоге преобразилась Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Тренерская рокировка перевернула сезон

Патрон команды, первый заместитель председателя ОГО «ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин стал основным действующим лицом в том, что провально начавшая сезон команда в итоге преобразилась и решила поставленную перед сезоном задачу по выходу в плей-офф. После четырех первых туров «Ак Барс-Динамо» вернулось из турне по Сибири и Дальнему Востоку с нулем очков в багаже и разницей забитых и пропущенных мячей 10:35. Салават Гайсин забил тревогу и стал инициатором смены главного тренера команда. Александра Епифанова, в сезоне 2021/22 не сумевшего вывести динамовцев в кубковый раунд, сменил Михаил Пашкин, в том же сезоне приведший к золотым медалям красноярский «Енисей».

В итоге казанцы набрали в «гладком» чемпионате Суперлиги 40 очков после 26 встреч и досрочно забронировала за собой седьмое место, став участником плей-офф. В четвертьфинале подопечным Пашкина выпал один из главных претендентов на титул – 9-кратный чемпион России архангельский «Водник», возглавляемый, кстати, предшественником Епифанова на тренерском мостике казанской команды Ильясом Хандаевым. Борьбы в этой серии не получилось – слишком неравны пока силы команд. Полон оптимизма (но сдержанного) был и открывший программу чествования Салават Гайсин.

Салават Гайсин: «Задача на сезон выполнена, но пятые-седьмые места не для «Динамо»

«Дорогие динамовцы, рад вас видеть. Нам предстоит оценить то, что мы делали в течение года, объективно выделить положительные и отрицательные моменты. У нас задача стояла выйти в плей-офф, и мы задачу выполнили. После неудачного старта мы произвели кадровые перестановки, пришли главный тренер Михаил Пашкин и спортивный директор Владимир Владимирович Янко, и после этого мы как бы заново начали чемпионат. Большую часть чемпионата мы провели достаточно хорошо, обыграли такие сильные команды, как «Енисей», «Байкал-Энергия», дважды «Строитель», и в целом выступление команды следует занести в актив.

После неудачного старта произвели кадровые перестановки, пришел главный тренер Михаил Пашкин Фото: Руслан Ишмухаметов / пресс-служба «Ак Барс-Динамо»

Да, задача выполнена, но по игре команды вопросы остаются. При этом подборе хоккеистов ее вполне реально видеть более интересной, более разнообразной, лучше отвечающей вкусам прекрасно разбирающихся в хоккее болельщиков Дербышек и Казани. В последних играх тренерский штаб дал много времени на льду молодым игрокам, собственным воспитанникам, и мы смогли убедиться в достоинствах и недостатках ближайшего резерва команды. Надо еще отметить, что результата «Ак Барс-Динамо» добилось не в самых лучших условиях. Я имею в виду затянувшийся вопрос со строительством закрытой арены и, соответственно, с зависимостью от погоды, от качества льда. Мы об этом думаем, это вопрос времени.

А если вернуться к итогам сезона, то у нас седьмое место. Араик Маргарян со своим «Динамо-Ак Барс» по хоккею на траве 19 раз выиграл золотые медали. Де-вят-над-цать!!! Девчонки-динамовки в этом же виде спорта дважды выиграли чемпионат России, волейболистки шесть раз, несколько кубков России, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира. Вот к чему надо стремиться. Надеюсь, я затронул ваше самолюбие. Надо ставить перед собой высокую цель и стремиться к достижению этой цели», – сказал Гайсин.

Михаил Пашкин: «Будем двигаться дальше»

Главный тренер «Ак Барс-Динамо» был, как всегда, деликатен и комплиментарен к своим подопечным: «Хотел бы всех поблагодарить за сезон. Считаю, он получился. Задача была поставлена, и она была выполнена. Спасибо вам, ребята. Вы показали себя командой, добросовестно и ответственно отнеслись к своей работе. Выражаю благодарность и всему тренерскому штабу, персоналу, руководству клуба, нашим замечательным девочкам из офиса. Нам было непросто, но мы пошли к достижению ее вместе, как одна семья, и у нас это получилось. Мы заняли седьмое место, это прогресс по сравнению с прошлым сезоном, но мы понимаем, что это не предел. Будем двигаться дальше. Спасибо вам, что с первой до последней секунды вы бились на пределе ради команды, клуба, своих семей. Я горжусь вами!» – сказал тренер.

Владимир Янко: «Нам надо очень многое пересмотреть»

Сильным ходом руководства клуба стало приглашение на пост спортивного директора легенды хоккея с мячом, заслуженного тренера СССР, председателя тренерского совета ФХМР Владимира Янко, который в 2011 году привел казанское «Динамо» к первому в его истории титулу: «Несмотря на то что мы заняли место, не достойное общества «Динамо», в котором я состою 60 лет, я хотел бы всех поблагодарить за сделанное. Я всю жизнь привык бороться со своими командами только за первые места, но после четырех стартовых туров у такой команды, с такими традициями, как казанское «Динамо», было (мне до сих пор непонятно, почему) 0 очков, а к финишу первого этапа их стало 40. В этом, прежде всего, заслуга всех вас, потому что вы все были друг за друга, за тренеров и за честь клуба и Казани. И это главная причина, по которой мы достигли результата. Результат, повторюсь, не очень, но задачу мы выполнили», – считает Янко.

Сильным ходом руководства клуба стало приглашение на пост спортивного директора легенды хоккея с мячом, заслуженного тренера СССР, председателя тренерского совета ФХМР Владимира Янко Фото: Руслан Ишмухаметов / пресс-служба «Ак Барс-Динамо»

Второй частью торжества стала церемония награждения. Ведомственные награды получили главный тренер «Ак Барс-Динамо» Михаил Пашкин и спортивный директор Владимир Янко, лучший игрок команды в сезоне Евгений Корев, лауреаты по игровым амплуа – голкипер Александр Темников, защитник Данияр Самигуллин, бортовик Антон Шевцов, полузащитник Денис Артюшин и нападающий Игорь Ларионов.

Подводя итоги награждения, Салават Гайсин отметил: «Друзья, мы награждаем вас динамовскими наградами, а хотим, чтобы вы получали государственные. Вам есть к чему стремиться!»

Михаил Жданов: «В Казань вернулся с радостью»

В кулуарах мероприятия ваш корреспондент взял интервью у полузащитника Михаила Жданова, вернувшегося в команду после почти десятилетнего перерыва. Опытный 36-летний игрок выступал за «Динамо-Казань» в сезонах 2011/12 и 2012/13 и стал в его составе серебряным и бронзовым призером чемпионатов России. В минувшем сезоне Жданов стал одним из лидеров команды, приняв участие во всех 28 матчах «регулярки» и двух играх плей-офф.

«Да, после моей родной кировской «Родины» я принял приглашение из Казани и поиграл в звездной команде, поработал с такими специалистами, как Владимир Владимирович Янко и Андрей Владимирович Стук. Я пришел в Казань после золотого для клуба сезона, а сам титул завоевал в 2020-м уже в составе другого «Динамо» – московского. В Казань вернулся с радостью – такой город замечательный!» – сказал нам Ждан.

Михаил Жданов вернулся в команду после почти десятилетнего перерыва Фото: Руслан Ишмухаметов / пресс-служба «Ак Барс-Динамо»

– А как со спортивной точки зрения? В московском клубе вы боролись за золото, а в Казани всего лишь за попадание в плей-офф? Разве это интересно?

– Наоборот, мне было интересно. После золотых времен в казанском клубе наступил кризис, безденежье. Здесь многое поменяли и начали выстраивать новую команду, ставить опять серьезные цели, и здорово быть частью этого процесса. Очень интересно было поработать и с таким специалистом, как Михаил Пашкин.

– Пашкин большую часть карьеры поиграл и поработал в Швеции. Он пытался вам ставить игру, близкую к скандинавской модели?

– Думаю, до этого пока не дошло. Мы решали локальные задачи, двигаясь от матча к матчу. Перед его приходом мы начали с крупных поражений, и нам, прежде всего, был нужен результат.

– Что, на ваш взгляд, надо сделать команде, чтобы совершить качественный скачок и выйти на уровень, скажем, «Байкала-Энергии» и тех команд, которые «подпирают» пьедестал?

– Первое – это крытая арена. На нее придут дети, которые будут в нормальных условиях заниматься хоккеем. В клуб, играющий в идеальных условиях, можно пригласить сильных хоккеистов и создать команду, которая будет бороться за самые высокие места. Это и комфорт для болельщиков, их станет гораздо больше. Не знаю, насколько реально это сейчас, делать это надо было 20 лет назад, ну или 10, когда «Динамо» добивалось больших успехов. А что касается болельщиков, то без «крытки» мы их вообще растеряем – сейчас же посмотрите – на хоккей с шайбой, на футбол даже их ходит все меньше и меньше.

– Скажите, какая установка была на матчи с «Водником» в плей-офф? Проиграть с как можно меньшим счетом? Сыграть достойно?

– Что вы? Просто отыграть или меньше пропустить – от тренеров мы такой установки никогда не получали, и на этот раз тоже. Просто у нас мало что получалось в этих играх. Установка бороться и играть на результат была перед обоими матчами – и на «Ракете», и в Архангельске.

– Предполагаете остаться в «Ак Барс-Динамо» на следующий сезон?

– У нас у всех контракты однолетние. До 31 марта. И потом руководство, тренерский штаб будут решать, кто останется в команде. Я бы с удовольствием продолжил сотрудничество с клубом. Клуб хочет развиваться, и я готов в этом помочь чем умею. Еще же надо и об общей ситуации думать. Вот в очередной раз перенесли чемпионат мира в Сыктывкаре. Но будем думать о хорошем и надеяться на лучшее.

Олег Земцов: «В том, что не остался в «Кузбассе», нет ни сожаления, ни зависти»

Воспитанник Сосновоборского хоккея Олег Земцов почти 15 сезонов провел в таких титулованных командах, как «Енисей» и «Кузбасс», стал обладателем Кубка мира, нескольких комплектов бронзовых медалей чемпионатов Суперлиги. Дебютант «Ак Барс-Динамо» запомнился техничной скоростной игрой, тонким пониманием партнеров – на его счету 4 гола и 12 передач в 27 матчах. Он тоже дал интервью вашему корреспонденту.

– Как вам новая команда, другая обстановка?

– Все замечательно, рад что здесь оказался. И Казань – город великолепный. Все было в сезоне очень интересно.

– Ваш «Кузбасс», из которого перешли, сейчас борется за медали, а вы уже завершили сезон. Не обидно?

– Нет ни сожаления, ни зависти. Желаю ребятам успеха.

– А нет зависти, что вы играете на «Ракете» со старыми холодильными установками в мороз и пургу, а в Кемерово новенький универсальный ледовый комплекс под крышей с превосходными условиями для игр, тренировок и полноценного восстановления?

– Условия, конечно, несравнимые, от этого никуда не деться.

– Если от клуба поступит новое предложение, останетесь?

– Да. Рассмотрю, конечно, желание есть. И коллектив, и организация клубная – всё на уровне. Город просто супер.