«Результат не как у полуфинального матча». Вербов - о победе «Зенита» над «Динамо-ЛО»

Фото: zenit-kazan.com

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов поделился комментариями после победы своей команды над «Динамо-ЛО» (3:0) в рамках второго матча полуфинальной серии Суперлиги.

Наставник заявил, что по результату игры нельзя сказать, что она была полуфинальной, добавив, что «Динамо» в домашнем матче покажет себя лучше.

«Я думаю у себя дома соперник покажет совсем другой уровень, потому что они точно умеют играть, они точно знают, как делать это хорошо. То ли мы сегодня были настолько сильные, что не дали им даже поднять голову, то ли у соперника были проблемы, но мы сегодня играли хорошо, лучше в сравнении с первым матчем. Но результат не как у полуфинального матча», – сказал Вербов.

Также тренер поделился мнением, считается ли третья игра в этой серии формальностью.

«Мне хочется верить, что нет. Потому что мы весь сезон готовились к этим матчам. И, как мне кажется, они не должны проходить в таком режиме, как сегодня. Я думаю, что мы специально ничего от себя делать не будем для того, чтобы был другой формат. Я верю в то, что все-таки болельщики в Ленинградской области будут гнать свою команду вперед. И точно уж такой разницы быть там не должно. Просто по определению. Наша основная цель - никогда не смотреть на сторону соперника. Максимально фокусироваться на своей игре. Сегодня тоже это делали, несмотря на счет», – сказал наставник.

Вербов подытожил, выразив надежду, что его команда подойдет к третьей встрече с «Динамо» с должным настроем.

«Я спокоен в том плане, что у нас есть свои цели и задачи. Этим я могу подстегнуть немного соперника, но наше отношения к противостоянию точно не поменяется. Счет в партиях и серии никак не повлияет на наше отношение к этому матчу, на наш уровень, я надеюсь. И очень хорошо сейчас даже поменять площадку, потому что когда ты в своих пенатах - это одна история, а когда ты в другом зале, где нужно адаптироваться - это вызывает определенные сложности. Нужно быть готовым к ним. Надеюсь, что опять все получится, как мы и задумали», – рассказал Вербов.

Третья полуфинальная игра между «Зенитом-Казань» и «Динамо-ЛО» состоится 7 апреля в 18:30 по мск.