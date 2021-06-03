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Ру Тат
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3 июня 2021  14:10
Елена Симакова

Результаты ЕГЭ по русскому языку выпускники смогут узнать после 20 июня

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Результаты ЕГЭ по русскому языку, который проходит 3 и 4 июня, выпускники и их родители смогут узнать 22 июня в своей школе. Об этом рассказал министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин на пресс-подходе в гимназии №96.

Также окончательная сумма баллов будет опубликована на официальном сайте Рособрнадзора в разделе «ГИА». Помимо прочего, на интернет-ресурсе ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» в разделе «ЕГЭ» предусмотрен переход в Единую систему идентификации для получения результатов экзамена. 

«Мы призываем всех выпускников очень ответственно подойти к сдаче экзамена, – заявил Хадиуллин. – 11 лет они провели в школе, и сегодняшний ЕГЭ нужно сдать положительно и получить ту оценку, которую действительно заслуживаешь».

К слову, продолжительность экзамена – 3,5 часа. Для участников с ОВЗ предусмотрено увеличение времени на 1,5 часа.

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