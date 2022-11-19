Резкое похолодание в Татарстане помогло аграриям нарастить темы уборочной кампании

В Татарстане продолжаются уборочные работы по трем культурам – сахарной свекле, кукурузе и подсолнечнику. По сахарной свекле из 50 тыс. га убрано 48,8 тыс. га или 98%. Накопано 1,86 млн тн корнеплодов, средняя урожайность по республике – 382 ц/га, рассказал на совещании в Кабмине РТ замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

«Если до морозов комбайны практически не могли работать, и убиралось порядка 300 га, то с наступлением минусовых температур темпы работ серьезно увеличились – до 900 га за сутки. За текущую неделю выкопано 3,9 тыс. га площадей», – заметил Наиль Залаков.

Аграриям еще предстоит убрать 1300 га площадей в Буинском, Муслюмовском, Тетюшском и Апастовском районах. На копке задействовано 54 свеклоуборочных комбайна. Суточная выработка на комбайн составляет в среднем до 20 га. Самая большая урожайность свеклы у Тетюшского района – 534 ц/га. Больше всех накопал и завершил уборку Заинский район – 367 тыс. тонн.

На заводы уже перевезли 53% собранной свеклы, ежесуточно перерабатывается 13 тыс. тонн. С начала сезона из нового урожая произведено 133 тыс. тн сахарного песка.

По подсолнечнику из 215 тыс. га убрано 123 тыс. га или 57% площадей, намолочено 237 тыс. тонн с урожайностью 19,3 ц/га. За сутки убирается свыше 7 тыс. га площадей. На корню остается 92 тыс. га – это довольно большой объем работы, сообщил замминистра. По кукурузе из 47,3 тыс. га не убранными остаются 13,5 тыс. га – 28%. При становившихся темпах планируется завершить обмолот кукурузы к концу следующей недели.

Всего по республике задействовано 513 зерноуборочных комбайнов со специальными жатками для уборки подсолнечника и кукурузы, на транспортировке – более 1 тыс. грузовых автомашин, сообщает пресс-служба Президента РТ.