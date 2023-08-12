Резкий рост населения в Лаишевском районе привел к дефициту рабочих мест

В течение четырех лет численность населения Лаишевского района выросла на 20 тыс. – с 47,4 тыс. человек в 2020 до 67,1 тыс. в 2023 году. Скачок привел к повышению нагрузки на инфраструктуру и появлению новых вызовов для местных властей. Об этом глава района Ильдус Зарипов сообщил на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Премьер-министр Алексей Песошин.

«Резкий рост населения за последние четыре года (на 20 тыс. человек) повлек за собой проблемы обеспечения местами в образовательных учреждениях, повышенную нагрузку на инфраструктуру, обеспечения рабочими местами по месту жительства», – доложил руководитель муниципалитета.

Он отметил, что в связи с огромным экономическим и демографическим потенциалом района была выработана долгосрочная программа развития объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, создания новых производств.

«В данном направлении тесно сотрудничаем с Институтом пространственного планирования. Инвестиционный портфель района до 2026 года составляет более 10 млрд рублей с созданием более 2 000 новых рабочих мест», – добавил Ильдус Зарипов.