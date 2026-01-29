Резкие перепады температур ожидаются в Татарстане в ближайшие дни

Фото: © «Татар-информ»

Республика Татарстан после периода аномально холодной погоды оказалась под влиянием атмосферных фронтов западного циклона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

За прошедшие сутки погодные условия заметно ухудшились: на большей части территории прошел снег, ночью местами сильный. В ряде районов наблюдались метели с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, порывы ветра достигали 16 м/с. Температура воздуха в течение суток составляла от -9 до -14 градусов.

В ближайшие дни под воздействием фронтальных разделов в большинстве районов республики прогнозируются значительные осадки, местами сильный ветер и метели с существенным ухудшением видимости, возможны гололедные явления. Ожидаются резкие колебания температурного фона. На дорогах – снежные заносы и гололедица, местами сильная.

В пятницу, 30 января, в Татарстане пройдут умеренные и сильные осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах прогнозируются гололед, метель и усиление ветра до 15–20 м/с. Ночью температура воздуха понизится до -5…-10 градусов, днем составит от 0 до -5 градусов, к вечеру вновь ожидается похолодание до -5…-10 градусов.

В выходные дни, 31 января и 1 февраля, с выходом южного циклона на европейскую территорию России в республике также ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах возможны метели и сильный ветер. Ночные температуры составят -7…-13 градусов, в северных и западных районах – до -18 градусов. Днем воздух прогреется до -3…-10 градусов, на севере и западе – до -13…-15 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в начале следующей недели, 2 февраля, снегопады сохранятся. Дневные температуры ожидаются в пределах -4…-9 градусов, в западных районах – -10…-15 градусов.

Синоптики предупреждают, что значительные осадки смешанного характера в сочетании с повышением температуры воздуха до нулевых и слабоотрицательных значений могут привести к сходу снега и льда с крыш зданий и других наклонных поверхностей. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность.