Режиссеры-аниматоры обсудили социальные темы и роль ИИ на кинофестивале «Алтын минбар»

Фото: пресс-служба ГБУК РТ «ТатарКино»

На пресс-конференции XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар» режиссеры-аниматоры из Туниса, Ирака и России рассказали о своих работах и смыслах, заложенных в анимационные фильмы конкурсной программы. Об этом сообщает пресс-служба ГБУК РТ «ТатарКино».

Обсуждение перешло к роли анимации в решении глобальных проблем, использованию искусственного интеллекта и укреплению творческих связей через копродукцию и участие в международных фестивалях.

Серьезные социальные темы затрагиваются в нескольких конкурсных фильмах. В анимационной ленте «Набо» режиссера Хуссейна Ал-Угайли через сюрреализм показана проблема засухи в Ираке, которая угрожает экологической катастрофой всей цивилизации, включая древний Вавилон.

«Я поднял тему нехватки водных ресурсов и считаю, что даже анимация может достучаться до сердец зрителей, донести насколько актуальна эта проблема и что при желании ее можно и необходимо срочно решать», – отметил Ал-Угайли.



Фильм «Малыш Т-34» российского режиссера Антона Морозенко затрагивает сохранение исторической памяти. В центре сюжета – маленький танк Т-34, который на знаменитом параде 7 ноября 1941 года рвется на фронт, но его не берут из-за возраста. Чтобы подрасти, он отправляется в Челябинск. Но после схода с конвейера тракторного завода его устанавливают на постамент в качестве памятника.

«Моим желанием было через этот мультфильм рассказать, насколько важно сохранить историческую память, заставить осмысленно воспринимать реальность. Это моя первая работа в анимации, и я рад, что она вошла в конкурсную программу такого известного фестиваля», – подчеркнул Морозенко.

Режиссер отметил, что фильм посвящен пандемии русофобии и демонтажу памятников героям Второй мировой войны в разных странах.

Короткометражка «Твоя мама» режиссера из Туниса Юнуса Бен Хаджирии рассказывает о ценности матери и ее повседневных заботах.

«Мать – самый важный человек для всех без исключения. Лично для меня женщина ценнее мужчины, ведь она дает жизнь. У нас есть пословица: когда мама умирает – ребенок превращается в старика. Я хочу показать, как проходят сутки матери, чтобы зритель почувствовал ее ценность», – сказал режиссер.

Фильм Рима Шарафутдинова «Последний киносеанс» посвящен 130-летию кино, где старик перемещается по залам, наблюдая смену кинолент.

«Мой фильм посвящается 130-летию кино, через этот мультфильм я приглашаю зрителей вспомнить великие фильмы», – отметил режиссер.

Элина Абызова с работой «Сквозь ресницы» вдохновлялась жизнью татарского поэта-антифашиста Мусы Джалиля.

«Человек пожертвовал собой во имя любви и мира. Каждое его стихотворение посвящено женщине, и это меня, как девушку, очень тронуло», – рассказала режиссер.

Социальная тематика скрыта и за забавным названием «Сила рыбов» Вари Волковой. Фильм показывает, как внучка помогает бабушке прожить последние дни в любви и радости.

«Это непросто, когда близкий человек угасает и ему нужно дать возможность почувствовать жизнь, хотя бы напоследок. А что касается названия, то через него я пыталась привлечь внимание молодого поколения к этой теме», – отметила Волкова.

Обсуждая использование искусственного интеллекта, все режиссеры согласились, что ИИ не сможет полностью заменить человека в создании качественной анимации.

Хуссейн Ал-Угайли считает, что мультипликаторы раскрывают свое видение и личность в своих работах, и ИИ не сможет это сделать в полной мере самостоятельно. Юнус Бен Хаджрия признался, что через нейросети он несколько раз пытался задать верные вводные, однако искусственный интеллект постоянно выдавал один и тот же результат. И Варя Волкова считает, что ИИ вряд ли заменит живого человека, но вполне способен помочь в создании произведений искусства, в том числе и кино.

В завершение пресс-конференции участники программы анимации подчеркнули важность международного диалога и совместного участия в фестивалях.

XXI Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар» проходит в столице Татарстана с 5 по 9 сентября. Девиз форума: «Через диалог культур – к культуре диалога». Фестиваль проводится при поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – Исламский мир».