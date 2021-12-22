Режиссерская команда из Казани стала победителем проекта «Кино за 7 дней»

В Казани прошли мероприятия III Международного проекта «Кино за 7 дней». Всего за неделю десять команд, прошедшие отборочный этап, сняли короткометражные фильмы.

Первую премию проекта взяла педагог-хореограф театра танца «Дорога из города» — режиссер Асель Багаутдинова. Ее съемочная группа стала обладательницей денежного приза в размере 500 тыс. рублей за короткометражный фильм «Есть здесь и нет».

«Снять что-то стоящее буквально за семь дней очень непросто. Помимо цифровой кинокамеры мы снимали на кассетную камеру VHS, и иногда несколько дней уходило только на оцифровку этих кассет. Но команда собралась замечательная, каждый вкладывал всё, что мог. Я очень рада, что существует подобный проект, базирующийся в нашей республике. Съемки даже самого короткого метра — дорогая история. Сложно переоценить значение проекта, так как это возможность не только сделать что-то, но и быть оцененным кинематографистами международного уровня», — рассказала Асель Багаутдинова.

Собеседница агентства отметила, что денежные средства будут направлены на съемки нового фильма.

В «Кино за 7 дней» этого года приняли участие молодые профессиональные съемочные группы из Германии, Финляндии, Китая, Ирана, Латвии и Украины. Россию представляли съемочные команды из Казани и Санкт-Петербурга.

Второе место проекта присуждено фильму «Да.Нет» режиссера Ксении Афиногентовой из Санкт-Петербурга, а третье — картине «Запахи детства» финского режиссера Верти Луостаринена. По итогам конкурса будет сформирован альманах, который в дальнейшем предполагается представить на международных фестивалях.