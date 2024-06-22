Режиссера Романа Качанова* внесли в реестр иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации пополнило реестр иностранных агентов пятью новыми именами. Среди внесенных в список – известный российский режиссер Роман Качанов*, снявший такие фильмы как «ДМБ» и «Даун Хаус», сообщает РИА Новости.

Помимо Качанова*, в реестр также включены Сергей Антонов*, Владимир Волохонский*, Никита Кириллов* и Алексей Прянишников*.

По информации Минюста, основанием для включения этих лиц в реестр стало распространение ими информации, которую ведомство считает недостоверной, а также их высказывания против специальной военной операции на Украине. Отмечается, что все пятеро в настоящее время проживают за пределами России.

Кроме того, в реестр внесен гражданин Франции Винатье Лоран Клод Жан-Луи*, который, по данным властей, был арестован за сбор сведений о военной деятельности РФ.

Включение в реестр иностранных агентов налагает на указанных лиц ряд ограничений и обязательств, в том числе необходимость маркировать свои публикации и отчитываться о своей деятельности.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России