Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Режиссера Романа Качанова* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции Российской Федерации пополнило реестр иностранных агентов пятью новыми именами. Среди внесенных в список – известный российский режиссер Роман Качанов*, снявший такие фильмы как «ДМБ» и «Даун Хаус», сообщает РИА Новости.
Помимо Качанова*, в реестр также включены Сергей Антонов*, Владимир Волохонский*, Никита Кириллов* и Алексей Прянишников*.
По информации Минюста, основанием для включения этих лиц в реестр стало распространение ими информации, которую ведомство считает недостоверной, а также их высказывания против специальной военной операции на Украине. Отмечается, что все пятеро в настоящее время проживают за пределами России.
Кроме того, в реестр внесен гражданин Франции Винатье Лоран Клод Жан-Луи*, который, по данным властей, был арестован за сбор сведений о военной деятельности РФ.
Включение в реестр иностранных агентов налагает на указанных лиц ряд ограничений и обязательств, в том числе необходимость маркировать свои публикации и отчитываться о своей деятельности.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников