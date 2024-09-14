Режиссер Заббаров: Чем больше развивается интернет, тем выше потребность в театре

Несмотря на высокую конкуренцию, театру не грозит потеря зрителей. Более того, с развитием интернета к нему, наоборот, растет интерес публики. Таким мнением в интервью «Татарстан-24» поделился режиссер казанского театра имени Г.Камала Айдар Заббаров.

«Я думаю, что чем больше будет интернет развиваться, тем будет больше потребности в театре. Потому что там живое, в живой энергетике появляется больше потребности», — подчеркнул собеседник издания.

Он подтвердил, что современные технологии бросают театральной сцене новые вызовы. Так, к примеру, достаточно тяжело удержать внимание зрителя, привыкшего к коротким роликам в Сети. Однако решение таких проблем — это задача режиссера. Он должен развиваться и понимать, чем живет и интересуется современный человек.