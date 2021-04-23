Режиссер Светлана Эрнес накануне Дня чувашского языка представила нурлатцам свой фильм

Режиссер и сценарист Светлана Эрнес (Алякимова) по приглашению своих земляков организовала для детей показ документального фильма «Священная роща Чувашского кинематографа». Встреча состоялась в Доме дружбы народов города Нурлат накануне Дня чувашского языка, который отмечается 25 апреля.

33-летняя Светлана — уроженка села Якушкино Нурлатского района РТ, ее мама работает учителем чувашского языка. Сейчас Светлана живет в Чебоксарах.

«Город Нурлат для меня как гнездо. Сюда я возвращаюсь, здесь мне хорошо», — сказала режиссер после встречи с малой родиной.

45-минутный фильм автора посвящен жизни создателей первой чувашской киностудии Иоакима Максимова-Кошкинского и его супруги киноактрисы Тани Юн. Кинолента основана на реальных событиях, зритель может лицезреть весь масштаб работы по созданию киностудии, съемки первых кинолент, успехи молодого чувашского кинематографа. В фильме 2018 года выпуска использованы архивные материалы.

«Очень рада тому, что мой фильм „Священная роща Чувашского кинематографа“ распространяется с такой скоростью, что меня опять позвали на свою любимую родину, чтобы показать этот фильм уже школьникам. Его тема и сама история соответствует школьной программе. Я и сама узнала о ней на уроках чувашского языка», — поделилась режиссер.

Также Светлана Эрнес отметила, что гордится своими земляками и идет по их стопам. «Конечно, у них были темные кадры, но уже тогда Максимов-Кошкинский и Таня Юн остались в моем сердце. Я думала: „Вот вырасту, буду такой же актрисой или режиссером“. И сейчас я очень рада, что мои мечты сбылись. Я делаю много проектов, связанных с чувашской культурой, чувашскими женщинами», — поделилась режиссер.

Говоря о съемочном процессе, Светлана рассказала, что фильм было тяжело снимать, так как действие разворачивалось в зимний период, когда было очень холодно. В общей сложности в съемке фильма принимали участие 50 человек.

Также гостья из Чебоксар рассказала, что летом 2021 года она планирует снять фильм про чувашских женщин, про их историю и внутренний мир.

По информации «Нурлат-информ», Светлана Алякимова была приятно удивлена живому интересу детей. Готовясь к этой встрече, они подготовили небольшую праздничную программу. Творческие номера представили ученики шести школ района.

«Дети очень старались порадовать нашего гостя и подготовили творческие номера на родном языке. Сегодня чувашский язык преподается в шести школах нашего района, организованы детские коллективы, которые ведут активную деятельность по сохранению своей национальной культуры», — отметила методист по национальному образованию Управления образования Нурлатского района РТ Фарида Ярмухаметова.

Приятные сюрпризы для гостя из Чувашии на этом не закончились. Певица Нурлатского района Ирина Краснова посвятила своей знаменитой землячке песню о родной деревне. Светлана Эрнес с удовольствием приняла творческую эстафету и исполнила на сцене Дома дружбы народов одну из авторских песен из своего репертуара.

«Мне скучно жить, и поэтому я украшаю жизнь своим творчеством», — раскрыла секрет своего многогранного творчества Светлана.

Фото: «Нурлат-информ».