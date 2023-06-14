Режиссер Сокуров попал в реанимацию после плановой операции на сердце

Советский, российский режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию после плановой операции на сердце. Его здоровью ничего не угрожает, сообщает ТАСС.

«Никаких критичных состояний. Нет ничего, что угрожало бы его здоровью», – рассказали в окружении режиссера.

Сам Сокуров уточнил агентству, что его состояние в норме. «Держусь. Все в норме. Врачи прекрасные», – сказал он.

Сокуров – обладатель множества международных кинонаград, один из признанных российских режиссеров в Италии, в 2011 году удостоился в Венеции «Золотого льва Святого Марка» за картину «Фауст». В Национальном музее кино в Турине ему посвятили раздел наряду с величайшими мастерами 20-го века.