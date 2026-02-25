Режиссер Сергей Землянский рассказал о будущей премьере по сказке Лермонтова

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В театре Камала прошла встреча с режиссером и артистами нового спектакля «Ашик-Кериб» по одноименной сказке Михаила Лермонтова. Премьера «wordless-спектакля» состоится 12 марта.

Режиссер-хореограф спектакля – Сергей Землянский, главный балетмейстер Московского академического театра сатиры. Считается, что в своей постановке «Материнское поле» 2012 года он изобрел особое направление театрального искусства – «пластическую драму wordless». Этот жанр находится на стыке драматического спектакля, танцевального театра и пантомимы.

О совместном проекте с театром Камала Землянский договорился в прошлом году. После «Золотой маски» художественный руководитель театра Камала Ильгиз Зайниев предложил хореографу «что-нибудь поставить». Когда Землянский согласился, худрук тут же предложил «Ашик-Кериб». Прежде Землянский об этой сказке (на широко распространенный на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и в Центральной Азии фольклорный сюжет – прим. Т-и) даже не слышал.

«Когда идут мурашки, странные штучки в теле, – для меня это камертон. С книгой у меня такое было впервые», – признался на встрече Землянский.

«Ашик-Кериб» – это сказка о нищем бродячем певце из Тифлиса, который влюбился в красавицу Магуль-Мегери. Чтобы жениться на ней, ему нужны деньги, и он обещает отцу Магуль добыть их через семь лет – иначе на ней женится другой претендент по имени Куршуд-бек. Так, ашик (то есть певец-поэт, ашуг) по имени Кериб отправляется в долгие странствия, в которых и вовсе забывает про свой уговор.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Уже через несколько дней после фестиваля, рассказал Землянский, состоялся смотр труппы, и он определил своих Магуль и Кериба. Почему в хореографическом спектакле роли исполняют артисты? По словам режиссера, это драматическая постановка, в которой важны эмоции. Даже среди самых профессиональных танцоров способность пропускать через себя эмоции – редкость, уверен постановщик.

При этом публика должна быть готова к просмотру данного спектакля. По словам режиссера, были случаи когда зрители, незнакомые с работами Земляного, устраивали скандал, не понимая, как спектакль может идти без слов. Во всяком случае, зритель должен быть осведомлен, что в «Ашик-Керибе» слов не будет вовсе.

Своими впечатлениями от работы с приглашенным режиссером поделились артисты Камаловского театра, задействованные в постановке. В первую очередь – заслуженный артист РФ и народный артист РТ Ильдар Хайруллин.

«В театре трудно с приглашенными режиссерами. У них свои эстетика и привычки. А здесь Сергей Землянский нас так обворожил, что мы все – говорю от имени всей молодежи – окунулись в теплоту отношений с первого дня», –заметил актер.

Роль главного героя исполнят Ильсаф Назипов и Равиль Батыров. Магуль сыграет Лейсан Гатауллина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я не знал режиссера [до работы над «Ашик-Керибом»]. Когда услышал про хореографию, представил стиль спектаклей Нурбека [Батуллы]. Когда увидел, что делал Землянский, – влюбился. Я больше всего боялся, можно ли добиться такого качества, которого требовал от нас Землянский», – объяснил Назипов.

В конце встречи свои вопросы задали зрители. Одним из них оказался помощник Раиса Татарстана, уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. Он с восхищением отозвался о многоконфессиональном тексте Лермонтова: «Как можно передать красоту этого произведения?» Объясняя свой вопрос, он даже упомянул «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина – идею сказки можно передать через танец.

Но задачи передать религиозную красоту, в том числе красоту ислама, Землянский себе не ставил. «Иначе бы не ставил спектакль», – констатировал режиссер.

Музыкальное сопровождение для спектакля создал Павел Акимкин. Художник-постановщик – Максим Обрезков. Художник по свету – Александр Сиваев. Видеосценограф – Ася Мухина. Автор либретто – Андрей Щеткин.

Премьера спектакля пройдет 12 марта в Восточном зале нового здания театра Камала.