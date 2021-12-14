Режиссер Радик Кудояров получил награду фестиваля «Арткино» за фильм «Подарок»

Известный российский режиссер Радик Кудояров получил награду в номинации «Лучший региональный фильм» за короткометражную ленту «Подарок». Награда XIII Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино «Арткино» стала шестой по счету. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал сам автор сценария, режиссер и продюсер картины.

«Эта картина уже побывала на разных фестивалях мира и собрала всевозможные награды, в том числе на Мальте мы получили номинацию „Лучший актер“, в Португалии и Москве удостоились награды за лучшую операторскую работу, также были награды „Приз зрительских симпатий“ в Испании, „Второй приз за лучший фильм“ в Португалии. Картина получилась очень звонкая с точки зрения восприятия профессиональным сообществом сегментов для будущей полнометражной картины», — поделился Радик Кудояров.

Картина снималась в 2020 году. В ролях сыграли Павел Харланчук, Иван Климович, Анна Харланчук, Олег Вебер, Иван Тчепко и Валерий Шушкевич. Оператором выступил Вадим Потеев, композитором — Дмитрий Фрига, звукорежиссером — Сергей Шункевич, художником-постановщиком — Алексей Мартынов. Хронометраж фильма составляет 12 минут 57 секунд.

«Короткий метр очень часто бывает глубже по эмоции, чем большинство полнометражных картин, потому что чем короче картина, тем сложнее взволновать зрителя», — поделился своим видением режиссер.

По замыслу кинематографиста, «Подарок» — это фильм-флешбэк, воспоминания старого человека об эпизоде из детства, который наложил отпечаток на всю его жизнь, когда отец подарил ему, десятилетнему парню, винтовку. Чего хотел отец, вкладывая в руки ребенка оружие, кого он хотел воспитать, — спустя годы герой пытается найти объяснение случившемуся.

«Коротким метром картина стала потому, что я решил протестировать, насколько интересной будет история и удовлетворяют ли наши технические возможности искушенную публику за пределами России. Изначально фильм снят на английском и немецком языках. У „Подарка“ очень хороший результат», — рассказал собеседник агентства.

Радик Кудояров родился 7 сентября 1973 года в Уфе. Окончил исторический факультет Башкирского государственного университета, изучал телевизионный менеджмент в Калифорнийском университете (США). В 2003 основал независимую кинокомпанию и создал более 30 документальных фильмов и документальных драм. Среди них — «Назначенный временем», «Мир и Спорт», «Генерал», «В недрах земли матушки...», «Итчику Кубота. Завещание мастера», «Карим Хакимов. Аравийский визирь Кремля», «Шарль де Голль. Его Величество Президент», «Берлинская стена. Траектория падения» и многие другие.