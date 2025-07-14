Режиссер первых сезонов «Каменской» и «Угрюм-реки» Юрий Мороз умер на 69-м году жизни

Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Юрий Мороз скончался на 69-м году жизни. Об этом со ссылкой на товарища покойного – артиста Дмитрия Харатьяна сообщил телеканал «Культура».

По информации Telegram-канала Mash, причиной смерти кинематографиста стал рак поджелудочной железы. Заболевание было выявлено в 2023 году. В последнее время лечение Мороза якобы было только паллиативным.

Юрий Павлович Мороз родился 29 сентября 1956 года в городе Краснодоне Ворошиловоградской области Украинской ССР. В 1975-м поступил, в в 1979-м окончил Школу-студию МХАТ. После этого поступил на службу в театр Ленком, где и проработал до 1987 года.

В кино дебютировал в 1981-м в исторической дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» и «В начале славных дел». Стал известен широкой публие после появления в картине «Принцесса цирка» Светланы Дружининой (1982). Сыграл эпизодическую роль в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» Леонида Квинихидзе (1983).

В 1988-м Юрий Мороз окончил режиссерский факультет ВГИКа. Первой его работой стал фантастический фильм «Подземелье ведьм» по повести Кира Булычева (1990). В 1993-м стал президентом Ассоциации молодых кинематографистов.

В 1999–2003 годах снял три первых сезона телесериала «Каменская» по детективам Александры Марининой. Среди других снятых им сериалов – «Братья Карамазовы» по мотивам одноименного текста Достоевского (2007) и «Угрюм-река», экранизация романа Вячеслава Шишкова (2021).

В 2006-м основал кинокомпанию «Мороз фильм». На ней в том же году снял картину «Точка», которая удостоилась премии Silver hugo за главные женские роли (их сыграли Даша Мороз, Виктория Исакова и Анна Уколова) на Международном кинофестивале в Чикаго.

Кроме того, Мороз был продюсером многих сериалов, в том числе – «Золотого теленка» и «Мастера и Маргариты» (2005), «Офицеров» (2006), «Ликвидации» (2007).