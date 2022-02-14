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Культура
14 февраля 2022  09:23

Режиссер «Охотников за привидениями» Айван Райтман умер на 76-м году жизни

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На 76-м году жизни скончался режиссер и продюсер Айван Райтман. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство The Associated Press. 

По словам членов семьи режиссера, он умер в ночь с субботы на воскресенье в своем доме в Калифорнии. О том, какова причина смерти, не сообщается. 

Айван Райтман родился 27 октября 1946 года в Чехословакии. Отец владел крупнейшей в стране фабрикой по изготовлению уксуса, однако семья бежала из страны, когда Айвану было четыре года, и затем поселилась в Канаде, в Торонто.

Широкую известность Райтман получил с выходом фильма «Охотники за привидениями». Кроме того, он снял киноленты «Близнецы», «Джуниор», «Детсадовский полицейский», «Шесть дней, семь ночей».

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