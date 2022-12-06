Режиссер Оливер Стоун назвал США подлинными виновниками украинского конфликта

Режиссер Оливер Стоун назвал Соединенные Штаты подлинными виновниками конфликта в Донбассе. Об этом он сказал в интервью сербской газете Politika, передает ТАСС.

«Что в Донбассе происходило с 2014 года, сколько людей уехали оттуда, потому что США активно вооружали украинскую армию. С 2014 года Украина больше не была нейтральной, она была против России, и это то, что нарушило равновесие <...>, и отсюда пошла война», — заявил Стоун.

Он отметил, что каждая война имеет свои причину и следствие, однако люди не обращают на это внимания.

По мнению режиссера, Штаты всегда «нарушают все правила, когда хотят», однако в то же время являются «профессионалами в осуждении каждой страны, которая нарушит линию мирового порядка».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.