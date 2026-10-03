Режиссер Олег Фомин назвал «Брата» примером честного кино

Актер и режиссер Олег Фомин назвал фильм Алексея Балабанова «Брат» примером честного кино и сравнил его с современными картинами.

«"Брат" снят по-честному. Этим отличается от современного пафосного кино, где, на мой взгляд, дилетантизм возведен в уровень профессионализма. К сожалению. Фильмы пытаются забить графикой и баблом, забывая, что советский кинематограф тем всегда был хорош, что умел рассказывать истории, которые брали зрителя за горло», – подчеркнул режиссер в беседе с News.ru.

Фомин напомнил, что бюджет «Брата» был небольшим – около $50 тыс. (4,162 млн рублей). Сам режиссер в то время работал на студии Горького и снимал фильм «Мытарь» по сценарию Ивана Охлобыстина с бюджетом $120 тыс. (10,127 млн рублей).

«Но дело не в бюджетах – а в личности того, кто кино снимает», – выразил мнение кинематографист.

Он также вспомнил исполнителя главной роли в «Брате» Сергея Бодрова. По словам Фомина, актер отличался большой скромностью и при этом любил шутить.

«Мы ездили в тур по стране – режиссер Николай Лебедев с фильмом "Змеиный источник", я – с "Мытарем" и Бодров с "Братом". Это была Неделя российского кино. Жили мы не в отелях, а в общагах с общей кухней. На этих кухнях мы сидели. Бодров сидел всегда на подоконнике, а мы с Колей внизу на полу. Сережа к нам относился с каким-то безумным почтением. Он был очень скромный. Но и поржать тоже любил», – подытожил Фомин.