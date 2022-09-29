Режиссер «Метро» и «Бой с тенью» представит казанцам свой новый фильм «Сердце Пармы»

3 октября в Казани состоится предпоказ фильма «Сердце Пармы» с участием режиссера Антона Мегердичева (режиссер фильмов «Движение вверх», «Бой с тенью 2», «Метро» и т.д).

«‎Сердце пармы» – это главный фильм осени. По сюжету русский князь Михаил и юная Тиче – дети разных народов, разных миров и разных богов. Любовь молодого воителя и ведьмы-ламии кажется невозможной, но преодолевает все запреты, запуская маховик рока. Отныне только от Михаила зависит будущее родной пармы, древних суровых земель, напоенных чудодейственной мощью кровавых языческих богов. Здесь сталкиваются герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Здесь расстаться с жизнью – не так страшно, как выбрать между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине на свете.

Модератором встречи выступит кинокритик Адиля Хайбуллина.



Билеты можно приобрести по ссылке.

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