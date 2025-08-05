В Москве пройдут показы фильмов «Хетердэ» и «Соединяющий миры»

Главная цель фестиваля «Неделя татарстанского кино» – поспособствовать диалогу культур и показать Татарстан наилучшим образом. Об этом «Татар-информу» сообщил режиссер Андрей Лысяков.

Напомним, кинофестиваль пройдет с 15 по 19 августа в Москве, а именно в московской соборной мечети. В программе – показы документальных фильмов «Хетердэ» и «Соединяющий миры». Также после показа участники и зрители смогут задать любые вопросы режиссерам кинокартин.

«Цель одна общая – показать Татарстан в семье народов России наилучшим образом, показать, как здесь умеют ценить истоки, как здесь трепетно относятся к науке, как трепетно относятся к диалогу культур. Именно ради диалога культур такие мероприятия и проводятся в Москве, чтобы и журналисты, и столичная интеллигенция к нам присмотрелись и нас понимали», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что такие диалоги выступают «скрепами» людей. По его словам, они нужны для того, чтобы все народы в нашей большой стране жили долго, дружно, счастливо и процветали.

«Мы за то, чтобы диалог культур у нас был постоянным и прочным», – подчеркнул режиссер.

Лысяков также добавил, что на мероприятие придут пара академиков премии «ТЭФИ» и несколько знаменитых нетатарских исполнителей.

Он также анонсировал, что его фильм могут показать в Доме-музее Каюма Насыри сразу после открытия.

«Я запрашивал Дом-музей Каюма Насыри провести некоммерческий показ своего фильма, и они хотели бы после ремонта начать открытие с показа этой картины, поскольку это их тема», – поделился Лысяков.