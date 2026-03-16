Режиссер Кустурица заявил о необходимости качественных фильмов для детской аудитории

На пленарной сессии фестиваля «Дух огня», посвященной детскому и семейному контенту, режиссер Эмир Кустурица, возглавляющий фестиваль с 2022 года, рассказал о своем понимании природы кино. По его мнению, многое зависит от того, из какого источника автор черпает идеи и как отвечает для себя на вопрос о смысле жизни, передает «ugra-news.ru».

Режиссер отметил, что интерес к поиску смысла жизни помогает избежать поверхностных решений в кино. Если же автор ориентируется прежде всего на коммерческий успех, результат нередко оказывается слабым.

Кустурица также высказал мнение, что зритель в определенном смысле всегда сохраняет в себе детское восприятие мира, и именно из этого внутреннего состояния рождается универсальная эстетика кино.

Он сообщил, что готовится к съемкам фильма по повести Валентина Распутина «Последний срок». По словам режиссера, перевод текста с русского языка на сербский не вызвал трудностей, поскольку культуры двух стран близки и имеют общую православную основу.

Говоря о современном положении детского кино, Кустурица отметил, что оно выходит на рынок, где в интернете соседствуют советские фильмы и разнообразный современный контент. По его словам, идеализм советского периода ушел, и сейчас отрасль сталкивается с жесткой конкуренцией. В таких условиях, считает режиссер, требуется большое количество качественных фильмов, чтобы занять это пространство.

Он также подчеркнул, что коммерческий успех картины не всегда означает ее художественную ценность. В качестве примера режиссер привел фильм «Остров», который, по его мнению, остается одним из лучших фильмов XX века. Он добавил, что независимо от присутствия в голливудских рейтингах такие картины остаются значимыми для зрителей.

Отвечая на вопрос о том, как молодым режиссерам найти баланс между национальной историей и универсальным языком кино, Кустурица посоветовал искать меценатов – людей, готовых поддерживать искусство не ради прибыли, а ради смыслов.

Он привел пример французского миллиардера Франсиса Буига, который однажды предложил профинансировать его фильм без дополнительных условий, поскольку верил в талант режиссера. Кустурица добавил, что для него важно, чтобы после завершения работы над фильмом не было чувства стыда за результат.

В завершение дискуссии участники сошлись во мнении, что детское кино сегодня перестало быть только развлечением. По их оценке, оно представляет собой инвестицию в человеческий капитал и формирование безопасной культурной среды для подрастающего поколения. В этой связи, отмечалось на встрече, государство, индустрия, бизнес и система образования должны действовать совместно.