Режиссер Карен Шахназаров получил Госпремию за достижения в гуманитарной деятельности

Режиссер Карен Шахназаров получил Госпремию РФ. Указ Президента России Владимира Путина опубликован сегодня на портале правовой информации.

«Присудить Государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2022 год и присвоить почетное звание лауреата <...> Шахназарову Карену Георгиевичу, генеральному директору федерального государственного унитарного предприятия «Киноконцерн „Мосфильм“», — сказано в документе.

Государственная премия — высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством, является главной российской премией. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии увеличен вдвое — до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный и фрачный знаки.