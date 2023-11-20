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Режиссер из Татарстана снимает фильм о Лисичанске
Известный режиссер из Татарстана Алексей Барыкин приступил к съемкам документального фильма о Лисичанске. Его главные герои – местные жители, их личные истории и ожидания, связанные с возвращением в состав Российской Федерации.
Часть фильма будет посвящена вкладу Республики Татарстан к возвращению Лисичанска к мирной жизни.
Представитель шеф-региона Евгений Варакин расскажет о тех изменениях, которые произошли в городе с июля 2022 года, а также о планах, которые будут реализованы в Лисичанске в ближайшей перспективе.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
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