Режиссер из Татарстана снимает фильм о Лисичанске

Известный режиссер из Татарстана Алексей Барыкин приступил к съемкам документального фильма о Лисичанске. Его главные герои – местные жители, их личные истории и ожидания, связанные с возвращением в состав Российской Федерации.

Фото: © «Татар-информ»

Часть фильма будет посвящена вкладу Республики Татарстан к возвращению Лисичанска к мирной жизни.

Фото: © «Татар-информ»

Представитель шеф-региона Евгений Варакин расскажет о тех изменениях, которые произошли в городе с июля 2022 года, а также о планах, которые будут реализованы в Лисичанске в ближайшей перспективе.

Фото: © «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.