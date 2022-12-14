Режиссер из Казани вошел в состав жюри «Золотой маски — 2023»

Художественный руководитель театра «Экият» Ильгиз Зайниев.

Фото: Рамиль Гали / "Татар-информ"

Художественный руководитель театра «Экият» Ильгиз Зайниев вошел в состав жюри «Золотой маски — 2023». Секретариат Союза театральных деятелей РФ утвердил состав жюри драматического театра и театра кукол российской национальной театральной премии, сообщила «Татар-информу» заведующая литературной частью театра Дилия Шаязданова.

Ранее спектакль театра кукол «Экият» «Адәмнәр» («Люди») в постановке Ильгиза Зайниева был номинирован на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска — 2022» в пяти номинациях: «Лучший спектакль в театре кукол», «Лучшая работа режиссера» (Ильгиз Зайниев), «Лучшая работа художника» (Сергей Рябинин), «Лучшая работа актера» (Дилюс Хузяхметов), «Лучшая работа актера» (Альбина Шагалиева).

Однако ни одной номинации постановка не взяла. После показа спектакля в Москве в рамках форума «Золотой маски» президент премии и фестиваля — народный артист РФ Игорь Костолевский зашел к артистам и поблагодарил их за игру.

Премьера «Людей» состоялась в 2021 году. С первых показов постановка имела большой резонанс и получила признание как широкой публики, так и театральной общественности, отмечают в театре.

Ранее другой спектакль Ильгиза Зайниева, «Альфия», входил в лонг-лист «Золотой маски — 2021». Постановка посвящена судьбе легендарной татарской певицы Альфии Авзаловой. Согласно сюжету спектакля, артистка столкнулась с множеством жизненных трудностей, но смогла остаться собой.

При этом единственным номинантом из Татарстана на «Золотую маску — 2023» стал танцевальный перформанс «ДӨР» от команд творческого объединения «Алиф» и театральной площадки MOÑ. Спектакль номинирован в категории «Современный танец/спектакль». Хореографы проекта Мария и Марсель Нуриевы также претендуют на победу в номинациях «Работа балетмейстера-хореографа» и на лучшую женскую и мужскую роли соответственно.

Лонг-лист премии пополнили спектакли «Отстань от себя» театральной площадки MOÑ, «Бегущий за ветром» Альметьевского драмтеатра и «Розовый платок, голубая шаль» Тинчуринского театра. Две работы Казанского ТЮЗа также вошли в лонг-лист проекта — «Здесь был Кай» и «Тень».

Победители среди работ, вошедших в шорт-лист, станут известны на XXIX фестивале «Золотая Маска», который пройдет весной 2023 года в Москве.