news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Трасса М12 будет адаптирована под проезд беспилотников
Трасса М12 будет адаптирована под проезд беспилотников
Главный санитарный врач Татарстана привилась от коронавируса
Главный санитарный врач Татарстана привилась от коронавируса
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 мая 2021  15:00
Марат Ишкильдин

Режиссер из Чехии: «Актеры театра "Экият" работают как профессионалы на Западе»

Премьера спектакля «Misteriozo con anima» (Таинственно, одухотворенно) пройдет сегодня в Татарском театре кукол «Экият». Ее создал чешский режиссер четырехкратный обладатель премии «Золотая маска» Евгений Ибрагимов. О казанских артистах, работающих на уровне Европы, и спектакле с использованием восточной музыки он рассказал в интервью ИА «Татар-информ».

news_top_970_100

— Как вы договорились о приезде в Россию и как вам удалось пересечь границу во время коронавируса?

— Нас не очень охотно выпускают из-за границы и не рекомендуют выходить из домов. В Татарстане мы хотели сделать спектакль дистанционно. Но когда худрук театра «Экият» Ильгиз Зайниев позвонил и сказал, что артисты переживают, я поговорил со своим композитором Николаем Якимовым, и мы выехали в Казань. Причем о приезде сюда мы договоривались еще осенью 2020 года.

Моя главная задача в Казани – сделать так, чтобы артисты попробовали что-то новое. Ведь с ними будут работать одни из лучших специалистов кукольного театра. Например, хореограф Мария Качалкова из Костромы, художник-постановщик Юлия Михеева. 

Я выбрал для работы Казань, потому что работаю только там и с теми людьми, которых люблю. Актеры театра «Экият» волшебные. Они работают как профессионалы на Западе. Обычно в России если ставишь задачу, то тебе зададут огромное количество вопросов. Здесь же ребята все понимают с полуслова. Такое редко встречается в России. 

— О чем будет ваш премьерный спектакль «Misteriozo con anima» в Казани?

— В этом спектакле мы поговорим с детьми о любви. Я очень хорошо отношусь к детям, поскольку я сам отец и у меня двое детей. Я презираю коллег, которые сюсюкаются с детьми. Этого не нужно делать — на мой взгляд, это оскорбляет детей.  

В нашей постановке нет текста. При этом я дал почитать артистам книгу ливанского философа и поэта Халиля Джебрана. Там заложена древнейшая мудрость, что с миром нужно жить в любви. В постановке важные для детей моменты показаны символами. Поэтому спектакль рассчитан на детей, которые уже умеют читать, потому что символы им придется разгадать самостоятельно. У нас не будет кукол в обычном понимании, куклами будут служить объекты в виде шаров и тканей, свет и движение. Мы будем использовать и визуализировать с помощью кукол древнейшую «Книгу Чудес».

— Какой будет музыка в спектакле?

— Восточная, характерная для Ближнего Востока и Северной Африки. Композитор использовал национальные инструменты. 

 

Можете провести параллели по работе театров в России и в Европе?

— В театральной работе главное, чтобы человек любил свое дело. Я делал спектакль с любительским театром в США, где актеры не получали деньги за выступления. До этого они не держали в руках кукол, и мы создали замечательный спектакль. Я считаю, произошло чудо, потому что такому искусству обучаются минимум 5 лет. Работа с куклой похожа на владение скрипкой, потому что скрипачей много, а гениальных единицы.

Откуда вы черпаете вдохновение для спектаклей? 

— В детстве отец рассказывал мне много черкесских сказок. Одна из самых важных сказок для меня называется «Черкесская притча». Она о семье, которая чуть не потеряла счастье и поняла, что главное в жизни — это сохранять «намыс», то есть честь и достоинство. Эту притчу я услышал одной из первых в своей жизни.

Как вы можете охарактеризовать свой стиль, который сложился у вас за столько лет?

— У меня нет какого-то одного стиля. Если нужны куклы, использую кукол, если предметы, то их. В одном спектакле у меня вообще есть невидимый герой, который молчит, но находится в постоянном диалоге с главным героем. В течение спектакля этот дух двигает предметы. 

В другом спектакле у меня играли только женщина и кошка. Причем до этого никто эту пьесу не ставил именно из-за кошки, хотя произведение очень красивое. Я купил две кроличьи шапки и сшил «кошку». Она у меня бегала, забиралась на руки, махала хвостом. Зрители просили «кошку» на поклон, но мы сказали, что кошка уже спит.

Как вам удалось собрать творческую команду, с которой вы приехали в Казань?

— Это дело времени. Например, с Марией Качалковой мы познакомились в Костроме, когда делали спектакль «Снегурочка», с композитором Николаем Якимовым работаем около 20 лет. Также давно сотрудничаем с художником-постановщиком Юлей Михеевой из театра имени Камбуровой, с художником по свету Игорем Фоминым из Александринского театра Санкт-Петербурга и Екатериной Лабик из БДТ.

 

#театр кукол Экият
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное