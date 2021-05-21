Режиссер из Чехии: «Актеры театра "Экият" работают как профессионалы на Западе»

— Как вы договорились о приезде в Россию и как вам удалось пересечь границу во время коронавируса?

— Нас не очень охотно выпускают из-за границы и не рекомендуют выходить из домов. В Татарстане мы хотели сделать спектакль дистанционно. Но когда худрук театра «Экият» Ильгиз Зайниев позвонил и сказал, что артисты переживают, я поговорил со своим композитором Николаем Якимовым, и мы выехали в Казань. Причем о приезде сюда мы договоривались еще осенью 2020 года.

Моя главная задача в Казани – сделать так, чтобы артисты попробовали что-то новое. Ведь с ними будут работать одни из лучших специалистов кукольного театра. Например, хореограф Мария Качалкова из Костромы, художник-постановщик Юлия Михеева.

Я выбрал для работы Казань, потому что работаю только там и с теми людьми, которых люблю. Актеры театра «Экият» волшебные. Они работают как профессионалы на Западе. Обычно в России если ставишь задачу, то тебе зададут огромное количество вопросов. Здесь же ребята все понимают с полуслова. Такое редко встречается в России.

— О чем будет ваш премьерный спектакль «Misteriozo con anima» в Казани?

— В этом спектакле мы поговорим с детьми о любви. Я очень хорошо отношусь к детям, поскольку я сам отец и у меня двое детей. Я презираю коллег, которые сюсюкаются с детьми. Этого не нужно делать — на мой взгляд, это оскорбляет детей.

В нашей постановке нет текста. При этом я дал почитать артистам книгу ливанского философа и поэта Халиля Джебрана. Там заложена древнейшая мудрость, что с миром нужно жить в любви. В постановке важные для детей моменты показаны символами. Поэтому спектакль рассчитан на детей, которые уже умеют читать, потому что символы им придется разгадать самостоятельно. У нас не будет кукол в обычном понимании, куклами будут служить объекты в виде шаров и тканей, свет и движение. Мы будем использовать и визуализировать с помощью кукол древнейшую «Книгу Чудес».

— Какой будет музыка в спектакле?

— Восточная, характерная для Ближнего Востока и Северной Африки. Композитор использовал национальные инструменты.

— Можете провести параллели по работе театров в России и в Европе?

— В театральной работе главное, чтобы человек любил свое дело. Я делал спектакль с любительским театром в США, где актеры не получали деньги за выступления. До этого они не держали в руках кукол, и мы создали замечательный спектакль. Я считаю, произошло чудо, потому что такому искусству обучаются минимум 5 лет. Работа с куклой похожа на владение скрипкой, потому что скрипачей много, а гениальных единицы.

— Откуда вы черпаете вдохновение для спектаклей?

— В детстве отец рассказывал мне много черкесских сказок. Одна из самых важных сказок для меня называется «Черкесская притча». Она о семье, которая чуть не потеряла счастье и поняла, что главное в жизни — это сохранять «намыс», то есть честь и достоинство. Эту притчу я услышал одной из первых в своей жизни.

— Как вы можете охарактеризовать свой стиль, который сложился у вас за столько лет?

— У меня нет какого-то одного стиля. Если нужны куклы, использую кукол, если предметы, то их. В одном спектакле у меня вообще есть невидимый герой, который молчит, но находится в постоянном диалоге с главным героем. В течение спектакля этот дух двигает предметы.

В другом спектакле у меня играли только женщина и кошка. Причем до этого никто эту пьесу не ставил именно из-за кошки, хотя произведение очень красивое. Я купил две кроличьи шапки и сшил «кошку». Она у меня бегала, забиралась на руки, махала хвостом. Зрители просили «кошку» на поклон, но мы сказали, что кошка уже спит.

— Как вам удалось собрать творческую команду, с которой вы приехали в Казань?

— Это дело времени. Например, с Марией Качалковой мы познакомились в Костроме, когда делали спектакль «Снегурочка», с композитором Николаем Якимовым работаем около 20 лет. Также давно сотрудничаем с художником-постановщиком Юлей Михеевой из театра имени Камбуровой, с художником по свету Игорем Фоминым из Александринского театра Санкт-Петербурга и Екатериной Лабик из БДТ.