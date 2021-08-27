Режиссер Илья Найшуллер проведет лекцию для молодежи на фестивале REACTOR в Казани

Известный режиссер Илья Найшуллер, автор программы «Что было дальше» Максим Морозов, арт-директор СТС Елена Шачнева и многие другие эксперты станут спикерами на фестивале креативных индустрий REACTOR в Казани, который пройдет 28 и 29 августа. Такое мероприятие пройдет в столице Татарстана впервые. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

«REACTOR — это первый межжанровый фестиваль креативных индустрий. Для нас это не только очень почетно, но и ответственно. Татарстан стал одним из первых регионов, кто организует подобное мероприятие, к нам приедут гости из многих регионов страны. Мы постарались на своей площадке выйти за рамки республики и создать среду для общения и коммуникации», — отметил министр.

Он подчеркнул, что в Татарстане работает крупнейшая в России сеть арт-резиденций «Таврида». Всего их в республике восемь в пяти районах.

Фестиваль REACTOR стартует завтра в Нацбиблиотеке РТ. Участников ждут лекции, питчинги, работа над проектами, культурная программа и многое другое. Всего предусмотрено около 35 спикеров, среди который известный режиссер Илья Найшуллер, автор одной из популярнейших в русскоязычном YouTube программы «Что было дальше?» Максим Морозов, арт-директор СТС Елена Шачнева, преподаватель МХАТ имени Горького и философ Алена Дятко и многие другие, сообщил руководитель региональной арт-резиденции «Реактор» Олег Федоров.

«Фестиваль будет состоять из шести основных блоков. Первый из них — образовательная программа, которая будет проходить в Национальной библиотеке РТ абсолютно бесплатно. Помимо этого будет насыщенная дискуссионная программа, где мы обсудим, как интерпретировать современное искусство. Пройдет питчинг для резидентов „Реактора“, где они будут презентовать свои проекты приглашенным экспертам. Также во второй день пройдет большая насыщенная музыкальная программа, ее хедлайнером станет группа Ильи Найшуллера Biting Elbows. Ночью музыкальная программа продолжится в одном из клубов города. Кроме того, будут созданы выставки и проведены тематические мастер-классы», — заявил организатор фестиваля.

Вход на фестиваль — по предварительной регистрации, но на большинство лекций мест уже нет. При этом предусмотрена отдельная программа для всех желающих.