Режиссер Гончуков оценил долю нейросетевого контента в российских сериалах в 10%

Доля сгенерированного с помощью нейросетей контента в отечественных сериалах к данному моменту превысила 10% и постоянно растет. Такой оценкой поделился в интервью ИА «Время Н» кинорежиссер Арсений Гончуков, уроженец Нижнего Новгорода.

Кинематографист пояснил, что ИИ-сервисы помогают создавать особо сложные сцены и общие планы, что обеспечивает существенную экономию. В качестве примера он упомянул дороговизну перекрытия улиц в Москве при съемках исторических фильмов с удалением не соответствующих эпохе предметов.

«Наше поколение, которое воспитано на кино, снятом на пленку, видит разницу, а у молодых людей эта грань стирается», – убежден режиссер.

При этом Гончуков ожидает полной перестройки медиасферы и расцвета независимого кино. «Режиссер с гениальными идеями получит в руки дешевый инструмент производства кино. Станут востребованы оригинальные люди с собственным мышлением», – объяснил он собственный оптимизм.

Наряду с этим режиссер полагает, что в будущем кино на 80% будет состоять из сгенерированного контента.