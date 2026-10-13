news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 13 октября 2026 03:10

Режиссер Гончуков оценил долю нейросетевого контента в российских сериалах в 10%

Читайте нас в

Доля сгенерированного с помощью нейросетей контента в отечественных сериалах к данному моменту превысила 10% и постоянно растет. Такой оценкой поделился в интервью ИА «Время Н» кинорежиссер Арсений Гончуков, уроженец Нижнего Новгорода.

Кинематографист пояснил, что ИИ-сервисы помогают создавать особо сложные сцены и общие планы, что обеспечивает существенную экономию. В качестве примера он упомянул дороговизну перекрытия улиц в Москве при съемках исторических фильмов с удалением не соответствующих эпохе предметов.

«Наше поколение, которое воспитано на кино, снятом на пленку, видит разницу, а у молодых людей эта грань стирается», – убежден режиссер.

При этом Гончуков ожидает полной перестройки медиасферы и расцвета независимого кино. «Режиссер с гениальными идеями получит в руки дешевый инструмент производства кино. Станут востребованы оригинальные люди с собственным мышлением», – объяснил он собственный оптимизм.

Наряду с этим режиссер полагает, что в будущем кино на 80% будет состоять из сгенерированного контента.

#кинематограф #нейросеть
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Антициклон принесет в Татарстан сухую погоду и потепление до +24 градусов

Антициклон принесет в Татарстан сухую погоду и потепление до +24 градусов

12 октября 2026
Лучший тренер КХЛ Гатиятулин вручил подарок хоккейной школе «Ак Барс Следж»

Лучший тренер КХЛ Гатиятулин вручил подарок хоккейной школе «Ак Барс Следж»

12 октября 2026
Новости партнеров