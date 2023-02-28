Режиссер фильма о Льве Толстом в Казани представит новую премьеру «Глубинки Татарстана»

В кинотеатре «Мир» 2 марта в 11 часов состоится премьера фильма молодого режиссера Вячеслава Иванчука, автора документального фильма о казанском периоде жизни Льва Толстого «Искание». Новая работа президента АНО «Кино наизнанку» называется «Глубинки Татарстана». Фильм вошел в программу проекта «Веретёнце: кино о глубинках Татарстана», увидеть его можно бесплатно, но по предварительной регистрации.

«Первоначально фильм получился хронометражом час и 18 минут. Но после предпоказа в КЦ имени Пушкина, когда о нем высказались первые зрители, он был несколько сокращен ради того, чтобы быть более динамичным, и сейчас его продолжительность составляет 58 минут. На следующий день после показа в кинотеатре “Мир” это кино будет представлено для студентов и школьников в КЦ имени Пушкина, а затем его ждет демонстрация в домах культуры по деревням и селам республики. После чего, месяца через четыре, можно будет говорить о большом прокате», – рассказал «Татар-информу» Вячеслав Иванчук.

По условиям гранта, на который сняты «Глубинки Татарстана», посмотреть его очно в кинозалах должны не менее 1500 человек, онлайн на различных дискуссионных платформах – 15 тысяч человек. Обсуждение фильма со зрителями запланировано, к слову, и 2 марта в кинотеатре «Мир».

В «Глубинках Татарстана», отметим, речь идет о трех селах региона – Бессоново (Тетюшский район), Белкино (Пестречинский район), Селенгуши (Нурлатский район). Каждое из них имеет неповторимую национальную культуру, в том числе локальную устную, с характерными народными традициями и обрядами.

Проект «Веретёнце: кино о глубинках Татарстана» создан для популяризации ценностей и значимости сохранения образцов локального фольклора Татарстана. Во время работы над «Глубинками Татарстана» были сделаны фольклорные записи жителей районов республики. Фильм же делает акцент на том, что остается незамеченным в повседневной жизни: исключительности локальной культуры, отражении в ней истории села и людей, уклада жизни, который остается только в памятниках языка – песнях, играх, приговорках, местных выражениях. Создатели фильма надеются, что он поможет привлечь внимание общественности к необходимости сохранять культуры малых территорий.

В команду создателей фильма, помимо режиссера Вячеслава Иванчука, вошли в качестве оператора-постановщика студент Казанского государственного института культуры Михаил Киселев, в качестве главного консультанта – фольклорист, председатель татарстанского регионального отделения общественной организации «Российский фольклорный союз» Наталья Кондратьева.