Режиссер фильма «Между семью островами» взялся за новый проект

Создатель снятого методом наблюдения документального фильма «Между семью островами» Алмаз Нургалиев работает над новым проектом. На этот раз в объектив камеры попадет татарский актер театра и кино, народный артист РСФСР Азгар Шакиров.

«Задумывали снять документальный фильм, но в конце концов решили, что фильм окажется на стыке жанров — документалистики и художественного кино», — объяснил Нургалиев.

Собеседник агентства рассказал, что сейчас идет этап написания сценария и уже совсем скоро будет объявлен кастинг. По задумке, в съемках будут участвовать не только профессиональные артисты, но и участники народных театров и театральных кружков. Также к участию в съемках будут приглашены татары из других регионов России.