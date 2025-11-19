news_header_top
Культура 19 ноября 2025 13:10

Режиссер Эмир Кустурица рассказал, какой он национальности

Знаменитый сербский кинорежиссер Эмир Кустурица в беседе с писателем и публицистом Михаилом Шахназаровым рассказал о результатах генетического анализа, пройденного для установления его этнических корней. Об этом пишет «Абзац».

Исследование показало, что знаменитый мастер киноискусства на 78% восточноевропейский славянин, на 10% кельт, а еще на 12% – пиреней.

Кустурица является обладателем большого количества наград, в том числе премии «Сезар», Золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля и «Серебряного льва» на кинофестивале Венеции. Среди особо отмеченных работ режиссера – фильмы «Время цыган», «Черная кошка, белый кот», «Андеграунд» и другие.

#фильмы #кино #Сербия
