Режиссер Эльмира Хан: «В Татарстане на первой же встрече могут вывалить весь свой блат»
Игровая короткометражка про кожаные ичиги осталась в Казани без премьеры
Новогодний фильм на татарском языке «Радужные ичиги» выложили в интернет в конце 2024 года. Автор короткометражки Эльмира Хан рассказала «Татар-информу» о том, почему она отменила издание книги «Кыстыбый по-татарски», чем ее разочаровали соплеменники и в чем алжирцы похожи на татар.
Фильм-сказка «Радужные ичиги» хронометражом 22 минуты был снят в 2023 году по заказу МКУ «Управление образования Исполнительного комитета МО г. Казани» при финансовой поддержке Фонда поддержки социальных программ. Он посвящен ремеслу создания татарских ичигов и уникальному казанскому шву. Это история сапожника, который шьет ичиги для богатых, но отказывает в таком подарке своей жене. Мастер понимает, что на самом деле было его богатством, лишь когда случается непоправимое.
Исполнители главных ролей в фильме — актеры Набережночелнинского государственного татарского драмтеатра Инсаф Фахрутдинов и Раушания Тагирова. В короткометражке также снялись профессиональные казанские актеры Рамзия Закирзянова, Зульфия Галиуллина, Вильдан Насибулин и школьница Амина Ахмедьянова. Производством фильма занималась опытная команда: оператор Азат Давлетшин, звукорежиссер Игорь Сиденко, режиссер монтажа Алина Солнцева, композитор Альфит Фархадшин.
Мы поговорили со сценаристом и режиссером картины, уроженкой Татарстана, живущей в Алжире, Эльмирой Зиганшиной, работающей под псевдонимом Эльмира Хан, о создании фильма и перспективах ее работы над другими кинопроектами в Татарстане.
«Хотела показать, что женщина может проявлять свои лучшие качества даже несмотря на то, как поступает с ней ее мужчина»
— Эльмира, сложно ли начинающему режиссеру привлечь к проекту профессиональных актеров?
— Первым делом я нашла Раушанию Тагирову, актрису челнинского театра. Я увидела ее страничку в интернете — именно такую женщину я представляла в роли главной героини. Мы познакомились, начали общаться. Потом оказалось, что она жена актера Инсафа Фахрутдинова, которого я видела в фильме «Исәнмесез?». Я думала, что такой опытный актер вряд ли захочет сниматься в фильме неизвестного режиссера, но Раушания апа показала ему материал, и он согласился. Воля Всевышнего, случайностей не бывает. Школьница Амина Ахмедьянова поразила меня ярким выступлением на одном из ее видео в соцсетях, она очень красиво поет. Такая харизматичная, яркая девочка. Я ее пригласила в свою сказку. Вильдана Насибуллина мне тоже порекомендовали знакомые, я уже видела его в фильме «Горное масло», сценарий к которому писала.
Так у нас собрался ансамбль. Для меня это не просто совпадения, а «мактуб», как говорят в Алжире, – судьба. Раушания апа как актриса имеет очень большой потенциал. Она харизматичная, излучает нежность и милосердие. Сыграла именно так, как я хотела. Ее героиня должна была проявить мудрость к своему твердолобому мужу. Такая грубость свойственна нашим татарским мужчинам. И в том, как герой потом меняет свое решение, есть воля Аллаха.
Я хотела показать, что женщина может проявлять свои лучшие качества даже несмотря на то, как поступает с ней ее мужчина. Надеюсь, что зритель понял эту главную мысль. А на недостатки фильма закрыл глаза.
— Как вы нашли деньги на производство фильма?
— Совершенно случайно. История была написана в период, когда я вынашивала ребенка. Меня вдохновила выставка ичигов на Сабантуе в подмосковном Щелково в 2017 году. Я тогда решила написать сказку про сапожника без сапог в татарском стиле. Потом ее перевели на татарский язык и издали в газете «Шәһри Казан». Какое-то время она лежала, а когда я начала учиться на сценариста, переписала ее в сценарий и решила сама снять, когда училась на режиссера.
И когда уже я была готова ее снимать, началась пандемия. Из-за самоизоляции в Алжире обанкротился мой салон красоты, я решила поехать в Россию, пока муж улаживал свои дела — у него тоже случились проблемы в бизнесе. Как будто свыше было решено, что я еду в Татарстан. В Казани моя подруга посоветовала мне обратиться в мэрию. Нас приняла [замруководителя исполкома, курирующая вопросы социальной сферы] Гузель Сагитова, мы рассказали ей о нашей идее. Она запросила смету, нас поставили в проект. Таким образом мы чисто случайно получили финансирование.
Когда получили деньги, в процессе работы над фильмом я поняла, что надо снимать именно музыкальную сказку, и пожалела, что не сделала смету на больший бюджет. Потому что на постпродакшен уходили все мои заработки от маркетплейса. Проект затянулся на три года, хотя мы планировали закончить за год.
— Почему так растянулись сроки, это же короткометражка?
— Я очень сильно заболела и слегла. Наверное, сработала психосоматика. Ведь я питала иллюзии о братстве своих соплеменников, родственной теплоте. Конечно, я слышала всякое. Но мне надо все перепроверить, я же юрист. Я мечтала пожить в Казани.
И здесь я увидела свой народ с другой стороны. Однажды меня пригласили на ифтар для блогеров и творческих личностей в мечети «Ярдәм». Я за компанию взяла своего брата, а он, подвозя меня на своей машине, спросил: «А кто ты такая, чтобы тебя приглашали на такой ифтар?» Знаете, это было сказано с такой завистью и неприязнью. А ведь это родной человек, соблюдающий мусульманин, постящийся. Оказывается, даже приглашение на ифтар надо заслужить. Я поразилась этому факту: они могут завидовать даже простым вещам. Ты стоишь со своей коркой хлеба, на ней даже маслица нет, а тебе уже завидуют.
Для меня это стало откровением. Удивило, что мое окружение обесценивало мою онлайн-работу. Я приехала, чтобы жить со своей родней и друзьями бок о бок, в гости ходить, тепло дарить, ведь это нормальное человеческое желание. Выздоровев, я закончила свою сказку. Спасибо Всевышнему, что у меня не отпало желание творить.
«Сейчас заявляемся на фестивали в Турции, Тунисе, Египте»
— Каков бюджет фильма?
— 600 тысяч рублей, это практически впритык. Я как режиссер ничего не заработала, продюсер тоже. Эти деньги покрыли минимальные расходы на съемки и постпродакшен. Спасибо тем, кто помогал нам на энтузиазме. Эксперт по ичигам Ильдар Шайхутдинов, у которого есть мастерская в Елабуге, присутствовал на съемках, консультировал нас, предоставлял нам свои материалы для съемок. В некоторых сценах в кадре именно его руки. Он принес кожу, которую мы там разрезали, инструменты. Сундучок нам дал дизайнер, его содержимое предоставили магазины. Мы всех их поблагодарили в титрах к фильму.
— Какую роль сыграл в проекте Фонд развития Татнета?
— Это наш продюсер. Руководитель фонда Раиль Гатауллин был консультантом проекта. Являясь активистом в сфере татарского языка, патриотом, он тщательно следил за чистотой татарского языка в фильме, помогал с костюмами, атрибутами. Я здесь новый человек, а он знал, где что достать. Организация съемок тоже была на нем. Его проекты направлены на сохранение нашей культуры и языка. Побольше бы таких людей в Татарстане, которые так ревностно относятся к нашему наследию. Я горда тем, что делала проект именно с ним.
Команда фильма была профессиональной: свет, звук, оператор, я познакомилась с ними, когда подбирала команду для своего предыдущего фильма «Инста-гусь». Мой знакомый журналист Зуфар Давлетшин помог мне с контактами. Мне сказали, что Игорь Сиденко — очень дорогой звукорежиссер, но делает хорошую качественную работу. После «Инста-гуся» я пригласила их на «Радужные ичиги». За несколько дней до съемок художник-постановщик сообщила, что не сможет работать в проекте, поэтому я пригласила девочку из театра Набережных Челнов по рекомендации Раушании Тагировой. У Лейсян Галимовой прекрасное образование, но мало опыта работы в кино. Я дала ей шанс и не пожалела, она потрясающе справилась, хотя ей пришлось туго, было несколько локаций.
— Как вы занимались продвижением фильма?
— С «Радужными ичигами» мы заявлялись на Казанский кинофестиваль, но не вошли ни в одну из номинаций. Нам предложили включить фильм в программу показов тюркского кино. Конечно, я была расстроена, что Татарстан не оценил нашу сказку. Хотя потом мы с этим фильмом попали в финал Всероссийского кинофестиваля «Белая птица», который тоже проходил в Казани. Но чтобы дальше бороться за приз, нужно было заплатить. Я не захотела платить деньги, мне не нужен был купленный диплом. Потому что это уже не победа. Считаю, что побеждать нужно честно.
Мы заявляемся сейчас и на другие фестивали в Турции, Тунисе, Египте, переводим фильм на арабский, французский, английский языки.
— Вы опубликовали фильм в соцсетях, там тысячи просмотров. Почему не было официальной презентации в Казани?
— Никто из чиновников не был заинтересован в том, чтобы провести эту презентацию, а делать ее за свой счет я уже не захотела.
«Продюсеры не берут татарские сценарии»
— Какое у вас образование в сфере кино?
— У меня в арсенале литературные курсы Воронцова и сценарные курсы Молчанова. И не только. Я постоянно учусь на разных курсах. Сейчас обучаюсь режиссуре на Skillbox и также прохожу курс сценариста. Потому что знания надо актуализировать, мир стремительно меняется. Обучаемся мы онлайн, нам дают домашку, мы пишем и сдаем. Записи уроков и «зумы» с преподавателями. Потом кураторы читают наши сценарии и корректируют. Сейчас для учебы мне нужно разработать сценарий веб-сериала. Не знаю, как это у меня получится.
— Слышала, что мастера на таких курсах помогают ученикам в продвижении.
— Молчанов говорил, что меня сложно продвигать, потому что я беру сугубо татарскую тематику. Продюсеры не берут татарские сценарии, поэтому пока мне сложно двигаться в сторону большого кино. Если и писать сценарий, то по формату федеральных каналов. А мне зачастую не нравится, что и как они там снимают, слишком много непристойностей, мат-перемат, вульгарные женщины. Публика это хавает. Мне нравятся мелодрамы на «Домашнем», на ТВ-3. Но опять-таки, надо же разрабатывать сценарий, это много времени занимает, и не факт, что синопсис купят. У меня пока нет возможностей, чтобы полноценно заниматься творчеством, продвигать себя на уровне федеральных каналов.
— Есть ли у вас замысел следующего проекта?
— Замыслов у меня много, но элементарно не хватает финансирования на мои проекты. Например, сейчас я пишу сказку «Талкыш кәләвә», это уже полнометражный фильм. Он будет в стиле «Радужных ичигов», такой же красочный, яркий, музыкальный, как наши татарские традиции. По моей задумке, в фильме должны принять участие наши национальные ансамбли песни и танца. Танец с нитями на фоне солнца — представляете, как это будет выглядеть! Если создать экшен-комедию в татарском стиле, тогда и Москва нас будет брать, и кто угодно.
Моя цель — создавать именно такие истории. В «Радужных ичигах» я, конечно, вижу свои сценарные и режиссерские минусы, но понимаю, что причина в недостатке бюджета. Да, можно было бы эту сказку интереснее снять и развить, но все упирается в деньги. Вообще же считаю, что мы вполне способны создавать интересные сюжеты, вплетая в них нашу национальную атрибутику, и создавать шедевральные фильмы для большого экрана.
Хочу снять «Жреца морали», возможно, в этом году, если мне выделят деньги. Такая необычная история про СМИ.
— Вы занимаетесь литературным творчеством и издаете книги?
— Мою первую книгу «Кыстыбый по-китайски» я сняла с публикации, потому что у нее провокационный сюжет. Там китайцы решили открыть завод по производству презервативов со вкусом популярного чак-чака. Но мои родственники и знакомые отнеслись к этой идее с неприятием, пришлось приостановить издание. Но книга написана со всеми татарскими нюансами, плясками, песнями, комизмом, с нашим бытом. По ней я сделала сценарий сериала для ТНВ, но там мне сказали, что мир — это не формат, мол, мы не можем это снимать. Пилотная версия размещена на сайте Литрес, ее можно скачать, посмотреть. «Жирный кукбалеш» там тоже есть. Это сюжет о том, как в нашу деревню прибыли кенгуру. Откуда прибыли? Об этом, собственно, моя книга.
«Столкнулась с тем, что в Казани не любят новичков»
— Что вам ближе — Москва, Казань или Алжир?
— Собственно, я считаю себя москвичкой, потому что с детства жила в этом городе. Я мечтала жить в Татарстане, поэтому, когда у меня появилась возможность возвращения из Алжира в Россию в 2021 году, решила ехать в Казань. Здесь я начала жить с нуля и снимать свою сказку. Но столкнулась с тем, что в Казани новичков не любят. Казанское общество встретило меня не очень тепло. Особенно то, что я приехала без мужа. Кто-то решил, что я развелась и что муж меня выгнал. В общем, какая-то муть. В этом году вернулась обратно в Алжир, муж настоял. Мол, не надо растрачиваться, если тебя не оценили.
— Вы решили больше не возвращаться в Казань?
— Где я в итоге останусь, в Татарстане или в Алжире, это известно только Всевышнему, но я знаю точно: если я не буду писать, то умру. Конечно, я хочу творить для Татарстана, даже в Алжире я пишу сказку «Талкыш кәләвә». На мой взгляд, у нас сегодня есть все ресурсы, чтобы доказать миру, какие мы великие, какие мы сильные. И я хочу вернуться в Татарстан и жить там.
Кстати, интересно, что именно за рубежом о Татарстане писалось лучше, наверное, потому что приходилось выживать, сына растить, водить его в платную школу. Спасибо мужу, он берет на себя основную нагрузку, поэтому у меня есть возможность заниматься творчеством.
До отъезда в Алжир я работала Буинском театре, и мне перестало хватать на жизнь. Я прошла курс менеджера одного онлайн-маркетплейса, в то время он хорошо развивался и был хорошо пропиаренной площадкой. Но там оказалось сложно работать из-за проблем сайта — большим компаниям не понравилось отношение к селлерам и внутренняя политика площадки. Товар терялся, карточки слетали, и мне предложили перейти на другой известный маркетплейс. Это более стабильная площадка, там было комфортнее работать. Я вела кабинеты селлеров, но потом поняла, что мне скучно быть менеджером, и я стала наставником. Теперь я помогаю открывать магазины. Эта онлайн-работа меня устраивает, можно работать из любой точки мира.
— Похожи ли татарстанцы на алжирцев?
— И те и другие родом из деревни, очень привязаны к семье, к своим предкам, к земле. На праздники алжирцы уезжают в деревню. Разница в том, что алжирцы более медлительные, они не такие трудоголики, как татары, и они не зациклены на деньгах. Здесь нет такого пафоса, показухи. Алжирцы скрывают свое благосостояние, татары, наоборот, любят хвастаться. В Алжире больше поклонения Всевышнему, ни за какие религиозные обряды не берутся деньги. Обучение Корану и арабскому языку бесплатное. Нет понятия «аш». Национальная одежда такая же яркая, с узорами, со стразами. Здесь так же пекут хлеб, как и у нас, в печи, хотя у татар печки уходят в прошлое. Здесь любят поесть жирное и мучное. Алжирцы тоже эмоциональные, общительные, но закрыты к иностранцам, очень настороженно относятся ко всем внешним влияниям. Наверное, потому что боятся захвата своей территории, как бывшая французская колония.
В Алжире все свои ресурсы люди прячут. В Татарстане на первой же встрече на тебя могут вывалить весь свой «блат». Даже уборщицы в школе хвастались своими родственными связями с директором школы. В Алжире богатые люди делают свой дом внешне скромным, хотя внутри может быть золото. В этом разница между Алжиром и Татарстаном.
Родилась в селе Адаево Кукморского района Татарстана.
Окончила среднюю школу в городе Щелково Московской области. В 2005 году окончила МГОУ (кафедра гражданского права).
В 2005-2009 гг. работала юристом в коммерческих организациях, была совладельцем сети интернет-магазинов. В 2010 году вышла замуж и уехала в Алжир. В 2015 году окончила литературные курсы А. Воронцова и литературные курсы издательства АСТ. Автор романов «Кыстыбый по-китайски» (2018), «Жирный кукбалеш» (2019).
В 2021 году окончила сценарные курсы А. Молчанова, режиссерские курсы московской киношколы The one film, написала сценарии короткометражных фильмов «Инста-гусь», «Клюква в сахаре», «Жрец морали», «Щепка свободы» и пилотную версию сериала «Кыстыбый по-китайски». Автор сценария к короткометражному фильму «Горное масло» о рождении нефти в Татарстане (2020).
В 2017 году прошла обучение на директора салона красоты и открыла свое дело в Алжире. Замужем, есть сын.
Автор романа «Красный лукум от Сююмбике» (лонг-лист международного конкурса «Евразия-2021» и литературного конкурса Литрес «Электронная буква»). Сценарий фильма «Потерянный цветок» попал в шорт-лист сценарного конкурса КМФМК-2021. В 2021-2022 гг. сняла короткометражки «Инста-гусь» и «Тылсымлы читекләр». Готовит к изданию восточный роман «Шепот дорог» и книгу «Кому в Алжире жить хорошо».