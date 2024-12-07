Режиссер Эльмира Хан поделилась историей создания фильма-сказки «Радужные ичиги»

Историей о создании короткометражного фильма-сказки «Радужные ичиги», посвященному уникальному казанскому шву и ремеслу создания татарских ичиг, поделилась с «Татар-информом» создатель картины, режиссер-сценарист Эльмира Хан.

По ее словам, основой для фильма стала сказка, которую автор написала сама. Идея сюжета пришла автору после посещения в 2015 году сабантуя в подмосковном Щелково.

«В 2015 году я приехала в Россию из Алжира на каникулы и попала на подмосковный сабантуй в г. Щелково. На сабантуе на ярмарке были выставлены татарские сапожки, которые меня сильно впечатлили своей красотой. С любопытством к этой теме я поискала сказки и рассказы про сапожки в интернете, но не нашла. Удивившись тому, что нашим сапожкам не посвящено ни одной сказки, я решила, что такую сказку надо написать самой. Я ее написала и послала ее моей подруге Лилие Локмановой, журналисту Шахри Казан. Она ее опубликовала в газете на татарском языке», – поделилась подробностями Эльмира Хан.

На этом автор сказки не остановилась. Освоив профессии сценариста и режиссера, Эльмира Хан решила экранизировать написанную ей сказку о татарских сапожках. Для съемок она приехала в Казань, где начала поиск спонсоров.

«Начала искать спонсоров. И мэрия Казани откликнулась, история ей понравилась. Они выделили 250 000 рублей. Но после того, как мы начали работу над сказкой, я поняла, что ей не хватает песен и я добавила песни в сказку. Хотя в первоначальном сценарии этого не было. А добавление сцен с песнями, конечно, же увеличило бюджет, на увеличение бюджета мэрия не согласилась. Поэтому я работала год, чтобы заработать и закончить работу над сказкой, так как найти спонсора мне не удалось. После пост–продакшена общий бюджет получился 550000 рублей», – рассказала автор сказки.

Работа над картиной была закончена в 2023 году. Главным героям является татарский сапожник, прекрасный специалист по пошиву татарских сапог. Его заказчики – цари и бояре. Талант мастера делает его богатым и известным. Но когда настает момент сшить сапожки больной жене, он терпит неудачу.

Главной локацией съемок, которыми занималась творческая группа из РТ, стал музейный комплекс «Татар авылы». В главных ролях задействованы: Инсаф Фахрутдинов, Раушания Тагирова, Амина Ахмедьянова, Зульфия Галиуллина, Закирзянова, Рамзия Закирзянова, Вильдан Насибуллин.

Эльмира Хан также рассказала, что в 2024 году фильм отправили на фестиваль «Алтын Минбар» в надежде, что фестиваль оценит работу, но картина не попала ни в одну номинацию.