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Культура 9 марта 2025 13:29

Режиссер Егор Кончаловский высмеял западное авторское кино

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На сегодняшний день западное авторское кино превратилось в «Форсаж – 9», «Человек-паук-12» и так далее. Об этом заявил режиссер Егор Кончаловский, чьи слова приводит ТАСС.

По его мнению, в России снимают более авторское кино, чем в той же Америке.

«Российский кинематограф, на мой взгляд, гораздо более авторский, чем, скажем, американский, на сегодняшний день», – сказал он. В пример Кончаловский привел работы режиссеров Алексея Германа и Александра Сокурова.

Продюсер, режиссер и сценарист Егор Кончаловский родился в 1966 году в Москве в семье советского и российского режиссера Андрея Кончаловского (брата режиссера Никиты Михалкова).

Егор Кончаловский получил известность благодаря сериалу «Большой дом», а также фильмам «Антикиллер», «Побег», «На Луне» и «Мой папа – вождь».

#кино #Россия #европа #Америка
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