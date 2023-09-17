Режиссер Александр Хван скончался на 66-м году жизни

Российский режиссер, сценарист и актер Александр Хван скончался сегодня на 66-м году жизни. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) рассказал его друг — актер и сценарист Григорий Константинопольский.

«Сегодня, в 11.20[,] умер режиссер Саша Хван. Мой товарищ и коллега. Царствие небесное», — написал артист.

По словам Константинопольского, позавчера говорившего с Хваном, в последнее время тот находился в хосписе. «Тяжелая болезнь», — пояснил товарищ покойного режиссера, не уточняя характер заболевания.

В октябре 2019 года Хван попал в больницу из-за обострения хронического бронхита. В феврале 2020-го он вновь был госпитализирован и две недели провел в искусственной коме на аппарате ИВЛ. Причиной госпитализации его друзья тогда назвали хроническую обструктивную болезнь легких.

Александр Федорович Хван родился 28 декабря 1957 года в Чебоксарах (его отцом был кореец Федор Хван, при рождении Хван Бен Мук, семья которого в 1933 году перебрались в Советский Союз). В 1980-м окончил режиссерский факультет ВГИКа.



Первой работой Хвана стал фильм «Хозяин» по рассказу Рэя Брэдбери, вышедший в 1990 году в составе киноальманаха «Доминус». Известность ему принесла вторая картина — «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Этот фильм вошел в основную программу Каннского фестиваля 1993 года. Стоит отметить, что режиссер сам написал к нему музыку.



Стал одним из авторов киноальманаха «Прибытие поезда» (1995), сняв новеллу «Свадебный марш». Над этим альманахом также работали Алексей Балабанов и Владимир Хотиненко. Последней режиссерской работой кинематографиста оказался мини-сериал «Месть на десерт», вышедший в 2019 году.



Как актер Хван исполнил второстепенные роли в ряде фильмов. Среди них были «Мания Жизели» Алексей Учителя (1995), «Дети Арбата» Андрея Эшпая (2004), «Питер FM» Оксаны Бычковой (2006). Последней для него стала роль шамана в фильме Антона Мегердичева «Сердце Пармы» (2022), снятом по одноименному роману Алексея Иванова.