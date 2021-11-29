«Резиновые квартиры» с первоклашками: с чем в Татарстане сталкиваются борцы с коррупцией

Татарстанцы покупают временную прописку, чтобы записать ребенка в желаемую школу. За год в республике нашли коррупционные нарушения в 30 проектах нормативных актов, а независимых экспертов в республике критически мало. Подробнее о том, какие меры по борьбе с коррупцией предпринимаются в отдельных сферах жизни, – в репортаже ИА «Татар-информ».

С начала года в Татарстане на предмет коррупционной составляющей было проверено более 3,3 тыс. проектов нормативно-правовых актов в органах госвласти. В 30 из них нашли нарушения. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Салават Рахимов: «С начала года в Татарстане на предмет коррупционной составляющей было проверено более 3,3 тысячи проектов нормативно-правовых актов в органах госвласти» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Если говорить об органах местного самоуправления, то была проведена антикоррупционная экспертиза 26 303 муниципальных нормативно-правовых актов, в 208 выявлены различные коррупциогенные факторы», – отметил спикер.

Речь идет об отсутствии или неопределенности сроков, условий или оснований принятия решения, наличии дублирующих полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления, отказа от конкурсных процедур, лингвистической неопределенности и др. Рахимов подчеркнул, что все выявленные факторы были устранены.

При этом, отметил спикер, приведенные цифры – это результат проверки документов самими властями. Однако аналогичные действия возможны и со стороны общественности – физических и юридических лиц, аккредитованных Министерством юстиции РФ.

Рахимов сообщил, что в Татарстане сократилось число таких экспертов – до 22 физлиц и 3 юрлиц. В этом году проводившийся среди них конкурс с призовым фондом 250 тыс. рублей был признан несостоявшимся – на него подали всего одну заявку.

«Особый акцент делался на обучении по дополнительным профессиональным программам по противодействию коррупции государственных и муниципальных служащих» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Мы с вами говорим, что необходимо активное взаимодействие. У нас гражданское общество должно участвовать в правотворческом процессе. Мы с вами говорим о чистоте законов. Я хотел бы призвать всех, кто хочет поучаствовать в законотворческом процессе, регистрируйтесь в качестве независимых антикоррупционных экспертов», – обратился к татарстанцам Рахимов.

Первый заместитель министра юстиции Республики Татарстан Айнур Галимов рассказал об изменениях в региональной антикоррупционной политике, которые вступили в силу в сентябре этого года.

«Программа была дополнена восемью мероприятиями. Особый акцент делался на обучении по дополнительным профессиональным программам по противодействию коррупции государственных и муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в закупке товаров или услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», – поделился спикер.

«Резиновые квартиры»: как татарстанцы покупают своим детям места в престижных школах?

Об антикоррупционных мерах в сфере образования рассказал заместитель министра образования и науки РТ, руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов.

По его словам, в 2021 году в Татарстане удалось вскрыть ситуацию с так называемыми резиновыми квартирами. Как выяснилось, чтобы ребенок поступил в первый класс в престижную гимназию или лицей, родители специально покупают временную прописку на соответствующей территории.

Рамис Музипов: «В 2021 году в Татарстане удалось вскрыть ситуацию с так называемыми резиновыми квартирами Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Чаще всего в этих квартирах никто не проживал и не намерен был проживать. Были выявлены совсем странные случаи – в ряде образовательных учреждений были установлены адреса, по которым в одной квартире проживают дети из разных классов, которые друг с другом не знакомы и не являются родственниками», – поделился Музипов.

Он отметил, что такие случаи были зафиксированы в лицеях №185, 186, где в одной квартире проживало по два незнакомых ребенка, а в гимназии №179 и лицеях №182 и №187 сразу четыре ребенка временно прописаны были в одной квартире.

«Когда начали выяснять, почему такая ситуация происходит, выявили, что в интернете огромное число предложений именно по продаже временных прописок. Услуга заявляется таким образом, что это необходимо для поступления в детсады или школы», – рассказал спикер.

Цена такой прописки варьируется от 3 до 14 тыс. рублей, в зависимости от срока: могут прописать на три месяца, а могут сразу на пять лет.

Прозрачная электронная очередь минимизирует коррупционные риски

С целью ограничить теневую продажу временных прописок Минобразования РТ уже направило свои заявления в МВД для принятия мер соответствующего реагирования, а также в Управление Роскомнадзора по РТ, чтобы совместными усилиями урегулировать проблему.

Кроме того, чтобы минимизировать коррупционные риски, с 1 апреля 2022 года у татарстанцев появится возможность подать весь пакет документов о приеме ребенка в первый класс в электронном виде. Отметим, что ранее онлайн можно было подать только заявление, после чего родители были обязаны представить необходимые документы в образовательное учреждение в течение пяти рабочих дней. Теперь весь перечень документов можно будет прикрепить к заявлению в электронном виде.



«Следующее нововведение – это формирование открытой, публичной электронной очереди по примеру детского сада. Мы планируем запустить этот формат с 1 апреля 2022 года для того, чтобы каждый заявитель видел, каким он в очереди является и почему эта очередь двигается», – рассказал Музипов.

По его словам, в последнем столбце очереди будет указано, имеет ли ребенок преимущественное право для зачисления в данную школу. К примеру, если старшие братья и сестры ребенка учатся в этой школе или ребенок проживает на прикрепленной к школе территории, то у него есть преимущественное право.

«Очередь может меняться в независимости от того, в какой период времени ты подал документ, чтобы это было прозрачно, чтобы каждый родитель понимал, почему он движется в этой очереди вверх или вниз, мы планируем публиковать публичный реестр в режиме онлайн», – поделился спикер.

Кроме того, подчеркнул Музипов, такая система лишит руководителей образовательных учреждений возможности самостоятельно влиять на очередь.

«Мониторинг исключает приспособление коррупции к изменяющимся условиям»

Заместитель министра экономики РТ, начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов рассказал, что в республике активно ведется работа по мониторингу эффективности деятельности органов власти по реализации антикоррупционных мер, а также проводятся социологические опросы среди населения.

«Мониторинг позволяет оценить общий уровень коррупции, выявить горячие точки, в которых коррупция наиболее высока и должна рассматриваться как приоритетная проблема» Фото: © ИА «Татар-информ»

«Мониторинг позволяет оценить общий уровень коррупции, выявить горячие точки, в которых коррупция наиболее высока и должна рассматриваться как приоритетная проблема. Результаты мониторинга исключают приспособление коррупции к изменяющимся условиям. Вероятность раскрытия коррупционных преступлений выше в более демократичном открытом обществе», – отметил Амирханов.

По его словам, в первом полугодии 2021 года в Управление Президента РТ по работе с обращениями граждан поступило 17 заявлений с жалобами на коррупционные нарушения среди должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований.

«Наличие базы данных показателей антикоррупционного мониторинга и ведомственной статистики позволяет сформировать рейтинговую оценку эффективности антикоррупционной деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления», – поделился спикер.

Роман Амирханов: «Наличие базы данных показателей антикоррупционного мониторинга и ведомственной статистики позволяет сформировать рейтинговую оценку эффективности антикоррупционной деятельности» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Подобные рейтинги формируются отдельно по министерствам и ведомствам, а среди органов местного самоуправления – по численности муниципальных служащих, и позволяют определить направления, по которым данному органу необходимо скорректировать антикоррупционную политику. Например, усилить работу с государственными и муниципальными служащими или уделить внимание формированию материала по пропаганде борьбы с коррупцией.

«Разноплановость коррупции как явления и ее способность эволюционировать под влиянием социально-экономической ситуации приводят к тому, что для анализа ее причин и борьбы с ней нужны все доступные инструменты. Работа в данном направлении будет продолжена», – заключил Амирханов.