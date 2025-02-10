Экологические последствия сброса воды из водохранилищ на Волге обсудят в Казани

Влияние сброса воды из водохранилищ на Волге на экологическую обстановку и биологические ресурсы Татарстана обсудят на научно-практической конференции в Минэкологии Татарстана 13 февраля. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«В работе конференции примет участие министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Участники встречи обсудят вопросы регулирования режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада и их значение для Татарстана», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, планируется обсудить влияние работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на биоресурсы, возможные последствия весеннего спецпопуска в низовья Волги, математическую модель Волго-Ахутбинской поймы и дельты Волги, программный комплекс «Гидрокаскад» и другие вопросы. В работе конференции примут участие ученые из Казани и Москвы.