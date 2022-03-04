Фермеры Татарстана: «Может быть, миллиарды все-таки окажутся в карманах наших хозяйств»

Минсельхоз РТ призывает фермеров переходить на отечественные семена и оборудование. Расчеты показывают, что земледельцам под силу заместить импорт продовольствия на 70 млрд рублей, но у них возникают проблемы на местах – арендованную землю могут отобрать. Эти вопросы обсудили на съезде малых форм хозяйствования в Казани.

Фермеры, крестьянские подворья и сельскохозяйственные потребительские кооперативы Татарстана провели в пятницу съезд своей ассоциации в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Есть и отечественные компании, в том числе татарстанские, которые могут предоставить российские аналоги»

Фермеры, крестьянские подворья и сельскохозяйственные потребительские кооперативы Татарстана провели в пятницу съезд своей ассоциации в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ. В зале собрались представители малых форм хозяйствования, которые в то же время имеют большой вес в обеспечении татарстанцев продуктами.

В прошлом году больше половины валовой продукции пришлось именно на малые формы – они реализовали товаров на 122 млрд рублей. Всего в республике насчитывается 4 тыс. крестьянско-фермерских хозяйств, на них пришлось 24 млрд рублей и 468 тыс. личных подсобных хозяйств – 98,2 млрд рублей.

Обращаясь к фермерам, министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров затронул несколько тем, но остановился на наиболее актуальной.

«В связи с введением санкций в отношении России со стороны западных стран на рынке отмечается нехватка сельскохозяйственной техники, запасных частей к ней. Для снижения негативного влияния ограничений на экономику сельскохозяйственного сектора министерством проводится работа по доведению информации об отечественных производителях запасных частей, в том числе на импортные машины и оборудование», — отметил глава ведомства.

Министерство аккумулирует информацию от фермеров по возникающим вопросам, в том числе, связанным с поставкой запчастей, семян, оборудования. Ежедневно проводит оперативный штаб, а также работает с федеральными министерствами. «Пока, так скажем, немного туговато, все в режиме ожидания», — заметил Зяббаров.

Министр добавил, что поднялись цены на семена сахарной свеклы и поставщики ставят условие о 100-процентном авансе. «„Щелково Агрохим” подтверждает наличие семян сахарной свеклы. Мы знаем, что качество немного не такое, как у зарубежных семян, но, как бы ни было, это выход из положения. При необходимости мы состыкуем. У нас есть хозяйства, занимающиеся выращиванием сахарной свеклы. Надо для себя определиться, не тянуть и чего-то не выжидать», — заметил он.

Из-за курса доллара «взлетели цены на корма, удобрения, препараты, технику». «Заранее прогнозируйте, посмотрите свои договоры, что там прописано. Но режим выжидания нам применять нельзя, этими вопросами нужно вплотную заниматься», — рекомендовал Зяббаров.

Кроме того, по его словам, остаются вопросы по инкубационному яйцу и суточным цыплятам. Вместе с тем не ожидается проблем с ветеринарными препаратами.

«По обслуживанию доильного завода, молокопроводов тоже импортная зависимость присутствует. Есть и отечественные компании, в том числе татарстанские, которые могут предоставить российские аналоги и сопровождать», — заключил он.

Минсельхоз РТ призывает фермеров переходить на отечественные семена и оборудование Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Фермеров сдерживают «Меркурий» и «Цербер»

Несмотря на весомые показатели потенциал крестьянских малых форм хозяйствования не раскрыт, уверен президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров.

В копилке нерешенных проблем – несовершенство земельных отношений, недоступность для многих кредитных ресурсов и трудности со сбытом продукции. Растет стоимость минеральных удобрений, топлива, средств защиты растений, металла, стройматериалов. «Ну, надо сказать, здесь люди все свои, знающие, чтобы гаданий не было: то ли еще будет. К этому надо серьезно отнестись», – предупредил Байтемиров.

Он добавил: над фермерскими хозяйствами «образовался целый пул административных и контрольно-надзорных барьеров, связанных в том числе, с внедрением цифровых систем, регламентирующих каждое действие фермера». В их числе – система прослеживаемости зерна, маркировки продукции – «Меркурий», ветеринарного контроля – «Цербер».

«Цербер как переводится? (трехголовый пес, охраняющий выход из царства мертвых в Аиде – прим. Т-и). назвали-то как! Предъявляемые от имени государства требования, зачастую, не соразмерны с возможностями хозяйств», – полагает глава ассоциации.

Системы федеральные и на таком съезде вышестоящей ассоциации в Москве рассматривались проблемы с их применением. «Мы обсуждали, что может быть, в связи с той ситуацией, которая на сегодняшний день, каким-то образом сгладить (проблемы – прим. Т-и) на уровне регионов, муниципальных районов, со знанием дела подойти не только к фермерским хозяйствам, но и другим сельхозтоваропроизводителям», – сказал Байтемиров.

Камияр Байтемиров уверен, что потенциал крестьянских малых форм хозяйствования не раскрыт Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В республику поставляется плодово-ягодных культур, овощей, картофеля на 70 млрд рублей»

Глава ассоциации считает, что количество крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) можно увеличить до 35-40 тысяч. То есть в десять раз. Особенно это актуально в нынешних условиях. Но для этого нужно создать условия.

По расчетам организации, это увеличит количество проживающих в сельской местности в течение 10 лет на 150 тыс. человек. Вырастет количество крупного рогатого скота, птиц, производство фруктов и ягод. Производство зерна у КФХ увеличится до 2 млн тонн, обрабатываемая фермерами и крестьянами земля – до 1,2 млн га. «Не будет у нас заброшенных или неиспользуемых земель», – воодушевился Байтемиров.

По его данным, из других стран в республику поставляется плодово-ягодных культур, овощей, даже картофеля, более чем на 70 млрд рублей. И это резерв для фермеров в Татарстане. Байтемиров предложил всем заинтересованным ведомствам обратить внимание на вопросы продуктозамещения.

«Возможно ли это? Наверное, возможно, если мы вместе возьмемся за то, чтобы заместить эти 70 млрд. И, может быть, десятки миллиардов все-таки окажутся в карманах наших фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов», – считает он.

Байтемиров предложил всем заинтересованным ведомствам обратить внимание на вопросы продуктозамещения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Господдержка агрохолдингов в 5 раз выше, чем частных хозяйств

Развитие малых форм агробизнеса в прошлом году поддержали в Татарстане бюджетными деньгами на 1,3 млрд рублей. В этом году планируется получить чуть-чуть больше.

По мнению Байтемирова, нужно различными способами стимулировать доходность фермеров и крестьян.

«Мы не говорим о том, что мы ждем таких субсидий, которые бы позволили за счет государства жить. Но, тем не менее, во всем мире базовым элементом доходности является господдержка – не только субсидии, но и изменение законов, которые могут довлеть над сельхозтоваропроизводителями – и на ее основе формируется рентабельность», – сказал глава ассоциации.

Он пытался найти объяснение федеральной статистике, которая говорит, что в чистом доходе крестьянских и фермерских хозяйств доля господдержки составляет всего 8%, а у агрохолдингов – 40%, то есть в 5 раз.

В Татарстане доля субсидий фермерам составляет около 19,7%. «А остальное достается остальным. Здесь возникают закономерные вопросы: в каких звеньях нашей экономической политики идут сбои, какие механизмы не срабатывают? где теряется доходность?», – обратил внимание Байтемиров.

Равиль Бикчуров предлагает ввести требование обязательной отработки в районах выпускников вузов, отучившихся на бюджетных местах или в рамках целевого набора Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Город со своими многочисленными минусами оказался намного привлекательнее села»

Однако программы поддержки не будут работать, если их некому будет выполнять. За 20 лет из сел в города переехали 102 тыс. человек. Если взять средний район, то 4,6 района в Татарстане «совсем пустые». «Как это будет сказываться на производстве овощной продукции, сельскохозяйственной продукции? Мы можем выработать разные программы, представить их, но эти программы кем будут исполняться, когда 4,6 района у нас на сегодня пустые?», – задал риторические вопросы глава ассоциации.

Среди тех, кто покидает деревни и села – свыше трети это молодые в возрасте 15-39 лет. «Убыль женщин миграционная более чем в 4 раза больше. Поэтому в деревнях, наверное, больше останется мужчин. Почему это так? Наверное, женщины ищут хорошей доли», – предположил Байтемиров.

По его мнению, темпы миграции сельских жителей в город «перешли все разумные границы». «Мы обязаны начать относится принципиально по-другому к своим кормильцам-крестьянам. Мы обращаемся к депутатам, к исполнительной власти, да и к своим коллегам: бережно относитесь к кормильцам – достоянию республики», – попросил Байтемиров, сорвав аплодисменты.

Вернуть в села могут гарантированная работа и предоставление достойной оплаты труда.

Председатель ассоциации Дрожанновского района Равиль Бикчуров заметил, что сейчас «стало модно говорить о деревне как об источнике чистого воздуха, уюта, натуральных продуктов питания». «Со сцены, по радио часто звучат песни о том, как прекрасно возвращаться на свою малую родину, туда, где мы родились и выросли. Но, коллеги, заметьте, возвращаться, а не жить. Но, к сожалению, реальность жизни такова, что город со своими многочисленными минусами оказался намного привлекательнее села», – поделился он.

Отставить молодежь в районе могло бы, в частности, предоставление бесплатного жилья. Бикчуров предлагает ввести требование обязательной отработки в районах выпускников вузов, отучившихся на бюджетных местах или в рамках целевого набора и отменить ЕГЭ для тех, кто «не собирается поступать в вузы, а выбирающие рабочие профессии».

Екатерина Кучумова рассказала, что хозяйство задумало центр по производству посадочного материала – саженцев ягод и фруктов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Продукция позволит з акладывать клубнику на площади 50 га, сады – на 400 га»

Байтемиров обратил внимание на административные барьеры, с которыми сталкиваются фермеры. «Искусственно в некоторых районах сдерживают развитие крестьянских, фермерских хозяйств, задерживая выделение земли, ранее выделенные земли в аренду начинают отбирать под любым предлогом. Без учета затрат, которое несет хозяйство или сельские предприниматели», – сообщил глава ассоциации.

Он описал ситуацию: фермерское хозяйство в течение 10-15 лет арендовало землю и занимаясь сельскохозяйственным производством. Если в течение даже трех лет эти условия соблюдаются, фермеры могут выкупить землю.

«Но им отказывают. И мало того, что отказывают, на эти земли не составляются договора для последующей аренды. Что это такое? Мы к этом должны подойти принципиально, потому что министерство сельского хозяйства, в целом агроэкономическая политика говорит о том, чтобы развивать малый и средний бизнес на селе. А по велению некоторых глав администраций, к сожалению, происходит просто произвол. Мы так конечно оставлять не будем. Я сразу вам скажу. Будем на основе юридической консультации с привлечением юристов взыскивать неполученную выгоду», – заявил Байтемиров.

То, что недоговорил президент ассоциации, раскрыла член крестьянского фермерского хозяйства Тетюшского района Екатерина Кучумова. Она начала с того, что хозяйство задумало центр по производству посадочного материала – саженцев ягод и фруктов. Продукция позволит каждый год закладывать клубнику на площади 50 га, сады плодово-ягодных кустарников на 400 га и плодовых деревьев – 700 га. Проект поддерживает Минсельхозпрод Татарстана, то есть саженцы будут дешевле обычных.

По словам Кучумовой, планируется полный цикл производства, которая в первую очередь включает лабораторию микроклонирвоания In vitro – в пробирке клетки растений будут освобождать от вирусов и тиражировать их. Планируются, теплицы, питомник и освоение полей под выращивание клоновых подвоев яблонь.

Маточные сады для деревьев планируется разместить в каждой из 5 климатических зон Татарстана. Одну планируется расположить в Тетюшском районе, где к КФХ находится взятый в аренду участок в 4 га. Он огорожен забором высотой 2,5 метра, к нему подведено электричество и вода, создана система кабельного полива. Однако, по словам Кучумовой, фермеры вынуждены преодолевать «ряд трудностей административного характера».

«Администрация Тетюшского района отказывает главе нашего КФХ в переводе арендованных земель в собственность и даже в продлении аренды этих земель, и требует их незамедлительного освобождения. В противном случае, цитата “оставляет за собой право принудительного освобождения арендованных земель и взыскания с КФХ необоснованного обогащения в связи с их дальнейшим использованием”», – сказала Кучумова.

Фермеры обратились в арбитражный суд. «Мы все же надеемся, что справедливость восторжествует и у нас будет возможность продолжить создание производственной базы, необходимой для обеспечения фермеров Татарстана высококачественным и дешевым посадочным материалом не только в Зеленодольском, но и Тетюшском районах», – заключила она.