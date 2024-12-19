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Режим ТОСЭР в Набережных Челнах продлили до 2028 года
Режим территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Набережных Челнах продлили до января 2028 года. Об этом на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития рассказал мэр Автограда Наиль Магдеев.
«Режим ТОСЭР, нам хотелось бы, чтобы он действовал бессрочно. Желание мэра огромное, есть определенные преференции, но это невозможно, конечно же <…> До января 2028 года он будет действовать, дополнительно на два года нам Правительство Российской Федерации, руководство республики увеличили. Надеемся, что это тоже даст дополнительные возможности для привлечения инвесторов», – сказал Магдеев.
Напомним, что Набережные Челны стали первым городом в Татарстане, где был введен режим территории опережающего социально-экономического развития. На данный момент на него приходится около 77% выручки, получаемой во всех ТОСЭР республики. Численность резидентов ТОР достигла 50. Создано 10,1 тыс. рабочих мест. Резиденты инвестировали 45,4 млрд рублей, 37,2 млрд рублей составляют капиталовложения.
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