Режим работы водохранилищ Волги и Камы останется без изменений до октября

Межведомственная рабочая группа под председательством заместителя руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадима Никанорова согласовала режимы работы гидроузлов Волжско-Камского каскада на период с 11 сентября по 10 октября. Существенных корректировок в их деятельности не ожидается. Об этом сообщает пресс-служба Росводресурсов.

По информации ведомства, в августе гидрологическая ситуация в бассейнах Волги и Камы соответствовала меженному периоду. Суммарный приток воды составил 10,6 км³, что равняется 91% нормы (11,6 км³). В верховьях рек прошли сильные дожди, вызвавшие небольшое повышение уровня воды, однако это не привело к негативным последствиям.

На сентябрь прогнозируется приток, близкий к нормативным значениям: 8,9-12,9 км³ при норме 11,5 км³. Оценка суммарного притока за третий квартал также остается прежней – 29-37 км³ при норме 37,5 км³.

«Стабильная гидрологическая обстановка, сложившаяся на большей части бассейна каскада, позволяет в целом сохранить текущие режимы сбросных расходов, оптимальные для того, чтобы в сентябре – начале октября полностью обеспечивать потребности судоходства, а также сельскохозяйственные, рыбохозяйственные и бытовые нужды», – отметил Вадим Никаноров.

Вопросы режима работы гидроузлов на октябрь-ноябрь и четвертый квартал планируется обсудить на следующем заседании рабочей группы в первой декаде октября.