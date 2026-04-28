news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 28 апреля 2026 15:49

Режим повышенной готовности ввели из-за паводка в Кукморском районе РТ

Читайте нас в
Телеграм

Режим «Повышенная готовность» ввели в Кукморском районе РТ из-за весеннего паводка. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Как рассказали в ведомстве, сегодня, 28 апреля, в МЧС поступила информация о подтоплении еще восьми участков в селе Лубяны.

Всего на территории села из-за подъема уровня воды в Вятке подтоплены 25 приусадебных участков. При этом эвакуация жителей не требуется, транспортное сообщение с селом не нарушено, заверили в ведомстве.

Режим «Повышенная готовность» введен постановлением КЧС и ОПБ Кукморского района для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС до стабилизации обстановки.

#весенний паводок #гу мчс рф по рт #кукморский район РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
