Режим повышенной готовности ввели из-за паводка в Кукморском районе РТ

Режим «Повышенная готовность» ввели в Кукморском районе РТ из-за весеннего паводка. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Как рассказали в ведомстве, сегодня, 28 апреля, в МЧС поступила информация о подтоплении еще восьми участков в селе Лубяны.

Всего на территории села из-за подъема уровня воды в Вятке подтоплены 25 приусадебных участков. При этом эвакуация жителей не требуется, транспортное сообщение с селом не нарушено, заверили в ведомстве.

Режим «Повышенная готовность» введен постановлением КЧС и ОПБ Кукморского района для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС до стабилизации обстановки.