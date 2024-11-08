Режим повышенной готовности из-за извержения вулкана ввели на востоке Камчатки

В Усть-Камчатском муниципальном округе, расположенном на востоке Камчатки, введен режим повышенной готовности из-за активности вулкана Шивелуч, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

По информации РИА Новости, накануне вечером вулкан Шивелуч значительно усилил извержение. На данный момент произошло три выброса пепла, которые достигли высоты от 5 до 11 километров над уровнем моря. Небольшое количество пепла выпало ночью в поселке Усть-Камчатск. В настоящее время пепельный шлейф движется в восточном направлении и пока не угрожает населенным пунктам.

Камчатские геофизики отметили, что такое поведение вулкана нетипично, поскольку ранее подготовка к взрывным выбросам фиксировалась с помощью сейсмостанций задолго до их начала. На этот раз уровень сейсмической активности оставался низким вплоть до самого мощного выброса пепла.

Шивелуч является самым северным активным вулканом на полуострове и ведет свою активность с перерывами с 2005 года.