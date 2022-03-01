Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части РФ до 8 марта

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до 3 часов 45 минут по московскому времени 8 марта, сообщается на сайте Росавиации.

«Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в штатном режиме.

Перевозку пассажиров в закрытые аэропорты авиакомпаниям рекомендовано организовать по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.