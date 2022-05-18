Режим ограничения полетов на юге России продлен до 25 мая

Ограничительный режим в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 25 мая. Об этом передает пресс-служба Росавиации.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года 03:45 по московскому времени», — сказано в сообщении.

Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендуется перевозить пассажиров по другим маршрутам, используя воздушные гавани в Сочи, Волгограде, Москве, Ставрополи и Минеральных Водах.