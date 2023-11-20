«Режим, как в армии»: красавица из Казани рассказала о битве за титул вице-мисс планеты

Алина Гараева из Казани стала вице-мисс на международном конкурсе Miss Planet International

Фото: предоставлено Алиной Гараевой

Первые двое суток в Камбодже представительница России не могла уснуть

Алина Гараева из Казани стала вице-мисс на международном конкурсе Miss Planet International. Финал состоялся в Камбодже, где сейчас и находится представительница России. Гараеву обогнала лишь красавица из Таиланда. Для нашей участницы это не стало сюрпризом.

«Да, я ожидала, что выиграет Таиланд. Организация конкурсов красоты из этой страны является одной из самых масштабных в мире. Мин Вораволан приехала со своей командой и дирекцией национального конкурса ее страны. Я считаю, что она достойно заняла первое место», – поделилась своими мыслями Гараева с журналистом «Татар-информа».

В конкурсе важным этапом является презентация проекта на тему экологии, рассказала нам представительница России. «Моя тема была посвящена защите животных и леса», – сообщила девушка.

27-летняя уроженка Татарстана рассказала, что самым сложным на конкурсе в Камбодже стал загруженный график с подъемом в 4 утра Фото: © предоставлено Алиной Гараевой

По ее словам, самым сложным на конкурсе в Камбодже был загруженный график и джетлаг (разница во времени плюс 4 часа).

«Не было даже пяти минут на отдых. Очень насыщенные дни. Режим, как в армии. В 4 утра уже подъем. И часовой пояс здесь отличается от России. Я не могла сначала к этому привыкнуть. Пришлось первые двое суток продержаться без сна», – поделилась собеседница «Татар-информа».

Красавица из Татарстана прошла большой путь, прежде чем стать вице-мисс планеты. Она уже 10 лет участвует в конкурсах красоты на уровне республики и страны Фото: предоставлено Алиной Гараевой

На первом конкурсе красоты Алина Гараева не прошла в финал, но не это ее не остановило

О своей победе Алина сообщила в соцсетях: «Я стала вице-мисс Планета. И это моя первая победа на международном конкурсе». В прошлом году девушка представляла Татарстан на международном конкурсе красоты Miss Global, который проходил на Бали. Тогда ей присвоили титул «Мисс Фотогеничность».

Красавица из Татарстана прошла большой путь, прежде чем стать вице-мисс Планета. Она уже 10 лет участвует в конкурсах красоты на уровне республики и страны.

«Я участвую в конкурсах с 17 лет, первый конкурс был Мисс какого-то ТЦ, название уже не помню. Я там не прошла в финал. Но как целеустремленный человек, который любит достигать цели, я не стала расстраиваться, а начала усердно работать над собой», – раскрыла свой секрет «Татар-информу» Алина.

За это время девушка побеждала в конкурсах «Краса Татарстана», Miss Planet Russia. А также Гараева имеет звания «Вице-мисс Россия», «Мисс Азия Россия».

Алина представляла Татарстан на конкурсе Miss Global на Бали Фото: © из соцсетей Алины Гараевой

Уроженка Болгара сама начала учить иностранные языки, а сейчас свободно говорит на трех

Гараева периодически выкладывает в соцсети фото в национальных татарских костюмах. В одном из них Алина сфотографировалась на Бали в дни проведения конкурса Miss Global.

«Родилась я в городе Болгар, выросла и окончила школу в небольшом селе Степной Юрткуль. Я самостоятельно изучала английский язык, с детства мечтала о путешествиях, об участии в конкурсах международного уровня. Немного знаю испанский язык, изучала немецкий. Свободно говорю на русском, татарском, английском», – рассказала Алина Гараева «Татар-информу».

В свободное время любит заниматься сноубордингом и танцами, читать книги, изучать языки и путешествовать Фото: предоставлено Алиной Гараевой

У Алины Гараевой уже есть высшее образование, она окончила факультет сервиса, туризма и технологии продуктов общественного питания ИЭУП.

«Второе образование получаю на данный момент в КФУ (Институт филологии и межкультурной коммуникации) по направлению “педагогическое образование (английский язык)”», – рассказала нам татарстанская красавица.

Учебу она совмещает с работой. В свободное время любит заниматься сноубордингом и танцами, читать книги, изучать языки и путешествовать.