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Режим ЧС ввели в Канске после взрыва бытового газа в жилом доме
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Режим ЧС был введен в городе Канске в Красноярском крае, где случился взрыв бытового газа в пятиэтажке, сообщает ТАСС.
Взрыв бытового газа, за которым последовало возгорание, случился на третьем этаже дома.
По последним данным агентства, в результате ЧП пострадали 14 жильцов.
Режим чрезвычайной ситуации был введен для сил муниципального звена территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления города.
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