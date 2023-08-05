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Происшествия 5 августа 2023 10:31

Режим ЧС ввели в Канске после взрыва бытового газа в жилом доме

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Режим ЧС был введен в городе Канске в Красноярском крае, где случился взрыв бытового газа в пятиэтажке, сообщает ТАСС.

Взрыв бытового газа, за которым последовало возгорание, случился на третьем этаже дома.

По последним данным агентства, в результате ЧП пострадали 14 жильцов.

Режим чрезвычайной ситуации был введен для сил муниципального звена территориальной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и органов управления города.

#взрыв газа #Краснодарский край
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