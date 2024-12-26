Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае из-за разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба ввели после разлива нефтепродуктов в Черном море, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Побережье Краснодарского края оказалось покрыто мазутом вследствие крушения танкеров в Керченском проливе. Спасательные службы ведут срочные работы по устранению последствий. Тем не менее множество животных и птиц уже пострадали. Экологи предостерегают о возможных серьёзных последствиях для здоровья людей и морской фауны.
В минувшую субботу специалисты и волонтеры вновь начали уборку прибрежной зоны. Ранее работы были приостановлены из-за непогоды. Также продолжается вывоз мешков с ранее собранным загрязненным песком.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»