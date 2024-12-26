news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 26 декабря 2024 17:13

Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае из-за разлива мазута

Скопировать ссылку

Режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба ввели после разлива нефтепродуктов в Черном море, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Побережье Краснодарского края оказалось покрыто мазутом вследствие крушения танкеров в Керченском проливе. Спасательные службы ведут срочные работы по устранению последствий. Тем не менее множество животных и птиц уже пострадали. Экологи предостерегают о возможных серьёзных последствиях для здоровья людей и морской фауны.

В минувшую субботу специалисты и волонтеры вновь начали уборку прибрежной зоны. Ранее работы были приостановлены из-за непогоды. Также продолжается вывоз мешков с ранее собранным загрязненным песком.

#Экология #режим чс #Краснодарский край
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100