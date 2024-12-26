Режим ЧС федерального уровня ввели в Краснодарском крае из-за разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба ввели после разлива нефтепродуктов в Черном море, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Побережье Краснодарского края оказалось покрыто мазутом вследствие крушения танкеров в Керченском проливе. Спасательные службы ведут срочные работы по устранению последствий. Тем не менее множество животных и птиц уже пострадали. Экологи предостерегают о возможных серьёзных последствиях для здоровья людей и морской фауны.

В минувшую субботу специалисты и волонтеры вновь начали уборку прибрежной зоны. Ранее работы были приостановлены из-за непогоды. Также продолжается вывоз мешков с ранее собранным загрязненным песком.