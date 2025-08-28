news_header_top
Происшествия 28 августа 2025 07:55

Режим беспилотной опасности снят в РТ

Фото: скриншот

В Татарстане сняли режим беспилотной опасности, который действовал три часа. В 07:40 по московскому времени МЧС России сообщило об отмене режима через свое приложение.

«Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — сообщается в официальном приложении.

Режим беспилотной опасности ввели сегодня в 04:37 по Москве. Позднее Росавиация заявила об ограничениях в аэропорту Казани для обеспечения безопасности полетов. В 06:50 международный аэропорт «Казань» возобновил работу.

