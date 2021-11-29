Резиденты ТОСЭР в Татарстане в этом году создали 7,1 тыс. рабочих мест

Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Татарстане в январе-сентябре создали 7,1 тыс. рабочих мест, сообщила пресс-служба Министерства экономики РТ.

Самый большой показатель за первые девять месяцев текущего года пришелся на ТОСЭР «Зеленодольск» – здесь 6,3 тыс. человек были обеспечены работой.

Всего в Татарстане действуют пять ТОСЭР: «Набережные Челны», «Нижнекамск», «Чистополь», «Зеленодольск» и «Менделеевск». Статус резидента за пять лет получили 118 компаний, суммарно они создали почти 17,5 тыс. рабочих мест.

Для резидентов ТОСЭР предусмотрен ряд налоговых льгот и преференций, в том числе пониженная ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, освобождение от уплаты земельного налога и пониженные тарифы страховых взносов.

Льготный период длится в течение 10 лет с момента получения статуса резидента ТОСЭР и применяется в отношении тех организаций, которые получили этот статус в течение 3 лет со дня создания территории опережающего развития.