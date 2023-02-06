Резиденты ТОСЭР «Менделеевск» привлекли 2,6 млрд рублей инвестиций

Общий объем инвестиций предприятий ТОСЭР Менделеевска оценивается в 2,6 млрд рублей. Резидентами числятся 17 компаний, они располагают 358 рабочими местами. На итоговой сессии Совета района глава Радмир Беляев назвал территорию опережающего развития основной точкой роста предпринимательства.

«В 2022 году мы привлекли 8 резидентов, тем самым выполнили установленный Минэкономразвития России KPI показатель. В общей сложности резидентами ТОСЭР вложено уже более 800 млн рублей инвестиций и создано 180 рабочих мест. В настоящее время на рассмотрение поступили еще 4 заявки от инвесторов. По итогам деятельности в этом направлении Менделеевск занял 1-е место в подрейтинге по продвижению инвестиционной привлекательности среди районов с федеральными режимами и вошел в топ-10 лучших моногородов России по версии ВЭБ.РФ», — доложил Беляев.

Помимо этого, важной точкой роста производственного кластера является крупный инфраструктурный проект «Промышленный парк «Менделеевск 2.0». Проект создается при поддержке Раиса Республики Татарстан, с примыканием к федеральной трассе М-7. Парк позволит разместить у себя до 10 резидентов промышленной и логистической направленности.

«Мне приятно отметить, что прошедший год стал годом экономического роста, достигнуты прогнозные значения по всем макроэкономическим показателям. Среди позитивных факторов можно отметить положительную динамику развития промышленности, повышения уровня инвестиционного спроса. Впервые доходы бюджета района перешагнули планку в 1 млрд рублей», — сообщил глава района.

В рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований республики по итогам года Менделеевский район занимает 11-е место. В группе сопоставимых районов, имеющих городское и сельское население, Менделеевск занимает 2-е место.

Объем отгруженной продукции по итогам года составляет 48,9 млрд рублей, что на 38% больше, чем в прошлом году. Индекс промышленного производства — 103%, что показывает экономическую стабильность территории и перспективы роста.