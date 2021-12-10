Резиденты СЭЗ в Крыму смогут получить льготные кредиты на инвестпроекты

С 2022 года резиденты свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму смогут получать льготные кредиты для реализации инвестиционных проектов, размеры займов могут составит от 10 млн до 5 млрд рублей. Об этом сообщает Правительство России в своем Telegram-канале.

Чтобы воспользоваться этой льготой, объем инвестиций в планируемый проект должен составлять не менее 30 млн рублей.

Специальная комиссия Минэкономразвития РФ составит список банков, которым будет разрешено выдавать такие займы. Разницу между льготной ставкой и рыночной им возместит государство.

На получение субсидий от государства могут рассчитывать предприниматели, работающие в приоритетных для Крыма направлениях. Это животноводство и растениеводство, производство продуктов питания, строительство зданий и инженерных коммуникаций, сфера развлечений, туризм, утилизация отходов и обработка вторсырья, предоставление соцуслуг, сферы образования и здравоохранения.

Для возмещения российским банкам недополученных доходов по кредитам, выданным участникам СЭЗ, в 2022–2024 годах планируется ежегодно выделять до 1 млрд рублей.